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機上媽媽求換位「想跟小孩一起坐」　美國女拒絕竟被痛罵15分鐘

▲▼飛機,靠窗,座位,搭飛機,客機,班機。（圖／CFP）

▲美國一名女子拒絕交換飛機座位，竟被同班機乘客狂罵。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

來自美國的譚美（Tammy Nelson）獨自搭飛機時，被一位媽媽要求「交換座位」，好讓母子三人能夠坐在一起，但她拒絕換位後，竟被對方狂罵至少15分鐘。譚美將這段經歷錄製成TikTok影片，詢問網友「你們會怎麼做」，引發熱烈討論。

譚美一上飛機，就發現一名陌生婦女坐在自己的靠窗座位上。她上前提醒後，對方竟指著旁邊2個位置上的乘客說，「噢，妳想要坐在這裡嗎？我想我們可以換一下（座位），因為這些是我的孩子。」

其實，譚美非常樂意交換同樣靠窗的座位，但那位媽媽卻坐在後面一排的中間位置。她拒絕換座後，那位媽媽竟抓著隔壁乘客，瘋狂抱怨至少15分鐘，而且音量大到附近人們都聽得一清二楚。

@myconquering Having had only 90 minutes of sleep the night before and knowing I had to give a presentation to 500 people, I desperately needed some sleep, so I did not agree to switch seats. Before anyone comes after me… the kids looked like they were about 11 and 15 years old. And the mom was in arms-reach of both of them from the middle seat in the row behind us. The mom proceeded to complain for at least 15 minutes to the person next to her loud enough for me to hear. But the woman actually defended me – several times. It was so kind and I appreciated it so much because I was feeling really guilty. ##airplaneseat##seatswitching##airplanekarens ♬ original sound - MyCONQUERing

譚美無奈解釋，她前一晚只睡了90分鐘左右，並且很快就要在500人面前演說，她非常希望能在工作之前，趁著搭飛機的空檔休息一下，才會堅持坐在更好睡的靠窗位置。此外，「孩子們看起來大概11歲和15歲，那位媽媽從我們後面那排中間的座位上，伸出手臂就能碰到他們。」

譚美直言，自己也是一名母親，搭飛機時和小孩座位分開「沒什麼大不了的，除非他們年紀真的非常小，或者有特殊需求」。令譚美感到安慰的是，當時被迫聽那位媽媽抱怨的旅客，也是站在她這一邊。

這部影片引發網友熱議，儘管有些人支持想要換座的媽媽，但大部分人都力挺譚美，「（隔著）一排不會要了你們的命」、「如果人們想坐在一起，就應該一起訂票」、「她自動坐到妳的座位上，然後說『噢，我覺得我們應該換座位』，這真的讓我非常惱火」。

 
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