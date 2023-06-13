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行李放博愛座被公審！本人PO「空蕩蕩車廂照」反擊：不道歉就告

▲▼行李放博愛座被公審！本人PO「空蕩蕩車廂照」反擊：不道歉就告 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友公審將行李放博愛座的女乘客，卻被對方打臉 。（圖／翻攝爆怨公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

讓座文化雖是美德，卻也讓許多人遭到道德勒索的迫害。一名女網友近日搭乘台鐵時，因把行李放在博愛座上而被拍照公審。沒想到，女子剛好有拍下車廂當時的畫面，反問「車廂空成這樣，請問為什麼不可以放東西呢？」並要求對方道歉，否則提告。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」以「台灣最不缺的就是這種自私鬼」為題，PO出一名女子搭乘火車時，將行李放在博愛座上的照片，引起許多網友討論。

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「您是正義魔人嗎？」該名女乘客發現被拍照後，立刻在同社團發文表示，她11日搭乘台鐵時，因車廂內沒有多少乘客，旁邊也有很多空曠的位置，因此她才將行李放在一旁的座位上，「會拍照是因為男朋友怕我大包小包的，人太多會不方便，所以要上車就詢問車上是否空曠」，因此她才有留下車廂當下的畫面，沒想到竟可以當證明清白的證據。

▲▼行李放博愛座被公審！本人PO「空蕩蕩車廂照」反擊：不道歉就告 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼女網友從左拍到右，證明車廂很空曠 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼行李放博愛座被公審！本人PO「空蕩蕩車廂照」反擊：不道歉就告 。（圖／翻攝爆怨公社）

女乘客向該名網友詢問，為何有疑問不親自詢問，而是要偷拍後才PO到網路上公審，「請您刪文並且為您的偷拍行為道歉，不排除提出告訴。如果不道歉會提出告訴～剛好可以看看您如此伸張正義的樣子」。

網友看完紛紛留言，「大型打臉現場」、「笑死，他完全被打臉」、「台灣最不缺的就是這種刷存在感的人」、「以後空位多，行李放座位旁前要先錄影自保」、「笑死，每次都在期待這種出現，偷拍靠北別人結果被打臉」、「還好有先錄影，不然就白白被罵了」。

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