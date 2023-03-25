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女學生搭公車坐博愛座！孕婦暴怒罵整路：我跌倒妳賠得起嗎

記者柯振中／綜合報導

高雄市一名孕婦23日搭乘公車，上車後發現有名學生坐在博愛座上，氣得不斷飆罵，甚至還打電話到學校，狂嗆「你們老師是怎麼教的啦」、「拜託你們，叫你們老師把學生教好啦」，甚至還跑到警局報案，拿報案單到學校大鬧，離譜行為讓人十分傻眼。

這段影片23日在網路上不斷被轉傳，從畫面當中可以看見，孕婦接起電話後，對著校方飆罵「你們老師是怎麼教的啦」，且過程中不斷強調自己是孕婦，如果搭車不慎跌倒，「學生賠得起嗎」，就算學生發現後立即讓座，婦人仍舊在旁不斷咆哮。

此外，依據目擊者的說法，該輛公車上面並非客滿，而是還有許多空位，只是該名孕婦逮到學生後就不斷飆罵。

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▼孕婦看到女學生坐博愛座，氣得不斷飆罵，甚至還打電話去學校嗆聲。（圖／翻攝「社會事新聞影音」）

▲▼孕婦博愛座飆罵。（圖／翻攝「社會事新聞影音」）

女學生被罵了整路，沒想到婦人仍舊不依不饒，跑去警局報案，接著拿著報案單跑去學校大鬧，更是掀起自己衣服，強調自己是孕婦，還拿出多張單據，指稱有許多學校都已被投訴。

該學校的校長秘書出面表示，影片中的學生並非當事學生，而是另一名低頭滑手機的女學生，孕婦剛開始上車時，女學生低頭滑手機，並沒有注意到身旁，後來發現有孕婦，也立即起身讓座，沒想到會演變成這樣，希望事件能夠平息，還給學生安靜的學習空間。

不少網友看完飆罵影片，不禁無言感嘆，「傻眼了，這樣的比較會教嗎」、「學生都讓位給坐了，都要做媽媽的人了有必要這樣嗎」、「旁邊一堆位置，眼睛怎麼了」、「要人尊重，先尊重自己的行為」、「這樣會動胎氣，也會是不好的胎教！」

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