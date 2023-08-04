　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被讚最美眼科主任！正妹醫高EQ「存疑」：來看我的眼睛都不好

▲阮綜合眼科主任曹維珊主任，亮麗外型成了記者會的另一個焦點 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲阮綜合眼科主任曹維珊，亮麗外型成了記者會的另一個焦點 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

夏季氣溫飆升，高雄阮綜合醫院眼科主任曹維珊呼籲，要避免陽光強烈時外出，出外時也應該配戴有抗UV防護功能的太陽眼鏡，因為「太陽光當中的紫外線是眼睛殺手，會造成白內障以及視網膜病變」，而眼科主任曹維珊講話輕聲細語，高䠷身材又有鄰家女孩般的笑容，被同事稱讚為最美眼科主任。不過被問到曾經是否有被患者稱讚美麗？曹維珊很幽默的說：「病人說我漂亮，通常都要存疑一下，因為他們的眼睛都不好」。

阮綜合醫院眼科主任曹維珊講述兩個病例，一個是38歲的體育老師，每天戶外教學5小時，結果發生在看線條時會歪，而且在打網球時，常常會打不到，經過檢查才發現是視網膜病變，另外一位是47歲的鐵工，長期在大太陽下工作，結果眼睛越來越模糊，檢查才發現是白內障。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阮綜合眼科主任曹維珊主任，亮麗外型成了記者會的另一個焦點 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲阮綜合眼科主任曹維珊主任提醒紫外線是眼睛殺手 。（圖／記者吳奕靖攝）

曹維珊近期發現50歲以下「年輕型白內障」有越來越多的趨勢，白內障造成原因除了有高度近視，眼睛受外力撞擊、長期服用類固醇或特定藥物，她特別提醒太陽光的紫外線也會形成白內障，甚至說「紫外線是眼睛殺手」，因為紫外線會造成白內障以及視網膜病變。

目前白內障沒有藥物可以治療，僅能夠減緩速度，手術還是最有效的治療方式，而視網膜病變則是無藥可逆，所以提醒若是看東西有變形、扭曲或是模糊、畏光以及對色彩敏感度變低、單眼視覺有雙重影像等，請及早就醫讓專業的眼科醫師來判斷。

才30多歲的曹維珊，甜美笑容跟高䠷身材讓外表看起來就像是一個鄰家姊姊，很不同過往眼科主任資深的外在形象，在同事口中被稱為「最美眼科主任」，不過面對這樣的稱呼，被詢問到是否有患者覺得曹醫師長得漂亮或是稱讚，她靦腆的笑著說沒有，她說：「我看診不是長這樣，看診是戴眼鏡外加蓬頭垢面」。而是否有民眾曾經裝病，就是故意要來看她，她想了一下就說：「沒有」，也給了一個很幽默的答案：「病人說我漂亮，通常都要存疑一下，因為他們的眼睛都不好」。

▲阮綜合眼科主任曹維珊主任，亮麗外型成了記者會的另一個焦點 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲阮綜合眼科主任曹維珊主任，外型亮麗，身材高䠷 。（圖／醫生提供）

ET快訊
《八尺門》莉娜是台灣女孩！　演太好被印尼人當同鄉
快訊／黃子佼「遭控性侵」！　張小燕沉重發聲了
友達關閉2廠　員工優離優退
快訊／黃子佼遭搜索　孟耿如也在場
NONO恐被關30年　「房東」郭子乾：他要自己面對
快訊／老高遭控抄襲首發聲！
2車撞爛男噴飛車外慘死　好友悲：他老婆快生了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公司發不出薪水　還要求「員工借薪70%」！網喊快逃：花錢上班？

老高抄襲不只1支片！他點名「4部片」文案相似：講解順序也一樣

台電基隆區處累計破萬戶停電　力拚今搶修完成100%復電

被讚最美眼科主任！正妹醫高EQ「存疑」：來看我的眼睛都不好

海水倒灌！王功漁港「沒下雨」卻水淹馬路　漁民搶收蚵仔　

獨／台灣虎航首發年中獎金「基本薪+2萬」　員工嗨：比放颱風假開心

「最貴吃到飽」下架加拿大生蠔！遭疑重金屬超標　業者否認原因曝

卡努餘威炸豪雨　高嘉投3縣市「土石流紅色警戒」27條

173公斤健力選手！腰圍掉一半　甩重「林襄X2」成歐巴型男

外交成功！第25屆世界童軍大露營在韓舉行 　中華民國國旗飄揚

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

卡努颱風襲沖繩至少2死　20萬戶停電、機場全關閉

卡努「暴風圈午後觸陸」　大台北持續降雨範圍廣

今明風雨最劇！卡努挾西南風「降雨往南延伸」　中南部防大雨

馬祖海灘大量保麗龍　堆積惡臭！竟是從陸漂來

公司發不出薪水　還要求「員工借薪70%」！網喊快逃：花錢上班？

老高抄襲不只1支片！他點名「4部片」文案相似：講解順序也一樣

台電基隆區處累計破萬戶停電　力拚今搶修完成100%復電

被讚最美眼科主任！正妹醫高EQ「存疑」：來看我的眼睛都不好

海水倒灌！王功漁港「沒下雨」卻水淹馬路　漁民搶收蚵仔　

獨／台灣虎航首發年中獎金「基本薪+2萬」　員工嗨：比放颱風假開心

「最貴吃到飽」下架加拿大生蠔！遭疑重金屬超標　業者否認原因曝

卡努餘威炸豪雨　高嘉投3縣市「土石流紅色警戒」27條

173公斤健力選手！腰圍掉一半　甩重「林襄X2」成歐巴型男

外交成功！第25屆世界童軍大露營在韓舉行 　中華民國國旗飄揚

恐怖「麟洋」來了！澳羽公開賽射日晉級4強

陸商務部：終止對原產於澳大利亞的進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅

狂印專輯「小卡」遭質疑綑綁銷售　韓娛4經紀公司全被調查！

先探／謝金河：技術面與基本面的相抗

先探／從生成式AI到圖像式AI

阿拉斯加犬被領養不到1天　「狗肉店找到」只剩碎肉

羅智強影射侯辦「找網軍騷擾」　她建議：不如趁機改披柯營戰袍

吳宗憲「2超帥女婿罕見同框」！雙手抱2孫…提早慶祝父親節全被拍

韓媒爆BLACKPINK續約金「每人韓幣15億」！　收益分成曝光網熱議

公司發不出薪水　還要求「員工借薪70%」！網喊快逃：花錢上班？

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

生活熱門新聞

新颱「蘭恩」最快下周三生成！專家預測路徑出爐

老高老婆「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

卡努打轉變弱　最快清晨前解除陸警

彰化手搖飲被人潮炸裂　老闆娘嚇到「鞠躬道歉」

卡努來襲！全台明颱風假懶人包一次看

LINE推7款免費貼圖　颱風來了也要載！

老高YT訂閱數585萬「48%不是人」　真實數字曝

「大眼卡努」快不行了！　天氣粉專：當個颱風好難

快訊／卡努陸警解除！　13縣市炸大豪雨

卡努鬼打牆　豪大雨轟台2天

下周又有新颱風生成？　氣象局解答

即／小孩朝壽司吐口水　藏壽司認3缺失道歉了

老高YT總點閱破17億　「9位數」驚人收入曝光

更多熱門

相關新聞

173公斤健力男！甩重「兩個林襄」

173公斤健力男！甩重「兩個林襄」

南投1名體重高達173公斤的32歲健力選手，從小就是可愛的胖小弟，想要變型男找回健康及自信，2年前經秀傳醫院減重與新陳代謝手術中心進行胃繞道手術後，已經成功甩掉81公斤、相當於兩個林襄（體重約41公斤）的體重，腰圍更從66腰成38腰，行動不方便，走幾步就會喘、身體也出現怪味道的情況也改善，人也變得更有自信。

實品屋裝潢大賞這3風格最受歡迎

實品屋裝潢大賞這3風格最受歡迎

男掏金跨海援長髮女友　警金句阻詐

男掏金跨海援長髮女友　警金句阻詐

颱風未掃高雄卻釀2區大停電！2563戶受影響　

颱風未掃高雄卻釀2區大停電！2563戶受影響　

周子瑜就住這　高雄上半年最貴路段「每坪要34萬」

周子瑜就住這　高雄上半年最貴路段「每坪要34萬」

關鍵字：

高雄阮綜合醫院眼科紫外線白內障視網膜曹維珊

讀者迴響

熱門新聞

新颱「蘭恩」最快下周三生成！專家預測路徑出爐

老高老婆「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

吳宗憲61歲親姊病逝！

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

即／南韓全面警戒！警察廳長下令「可直接開槍」

瘋傳大咖女優性招待「新有菜2小時2次144萬」　台灣主辦怒：不可信

當沖緯創100萬付不出！她憶「身價5億好友」崩盤慘況

房仲開冰箱偷喝牛奶　這一口代價53萬

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

福原愛被目擊新加坡飯店渡假！穿泳裝下水男友陪伴

MAKIYO8男來追秀33E好身材

命理師搞上身價4千萬「68歲女學生」！狂衝摩鐵酒店

黃嘉千友出面爆「夏克立根本超有錢」！

卡努打轉變弱　最快清晨前解除陸警

彰化手搖飲被人潮炸裂　老闆娘嚇到「鞠躬道歉」

更多

最夯影音

更多
好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤
和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面