被讚最美眼科主任！正妹醫高EQ「存疑」：來看我的眼睛都不好

▲阮綜合眼科主任曹維珊，亮麗外型成了記者會的另一個焦點 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

夏季氣溫飆升，高雄阮綜合醫院眼科主任曹維珊呼籲，要避免陽光強烈時外出，出外時也應該配戴有抗UV防護功能的太陽眼鏡，因為「太陽光當中的紫外線是眼睛殺手，會造成白內障以及視網膜病變」，而眼科主任曹維珊講話輕聲細語，高䠷身材又有鄰家女孩般的笑容，被同事稱讚為最美眼科主任。不過被問到曾經是否有被患者稱讚美麗？曹維珊很幽默的說：「病人說我漂亮，通常都要存疑一下，因為他們的眼睛都不好」。

阮綜合醫院眼科主任曹維珊講述兩個病例，一個是38歲的體育老師，每天戶外教學5小時，結果發生在看線條時會歪，而且在打網球時，常常會打不到，經過檢查才發現是視網膜病變，另外一位是47歲的鐵工，長期在大太陽下工作，結果眼睛越來越模糊，檢查才發現是白內障。

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▲阮綜合眼科主任曹維珊主任提醒紫外線是眼睛殺手 。（圖／記者吳奕靖攝）

曹維珊近期發現50歲以下「年輕型白內障」有越來越多的趨勢，白內障造成原因除了有高度近視，眼睛受外力撞擊、長期服用類固醇或特定藥物，她特別提醒太陽光的紫外線也會形成白內障，甚至說「紫外線是眼睛殺手」，因為紫外線會造成白內障以及視網膜病變。

目前白內障沒有藥物可以治療，僅能夠減緩速度，手術還是最有效的治療方式，而視網膜病變則是無藥可逆，所以提醒若是看東西有變形、扭曲或是模糊、畏光以及對色彩敏感度變低、單眼視覺有雙重影像等，請及早就醫讓專業的眼科醫師來判斷。

才30多歲的曹維珊，甜美笑容跟高䠷身材讓外表看起來就像是一個鄰家姊姊，很不同過往眼科主任資深的外在形象，在同事口中被稱為「最美眼科主任」，不過面對這樣的稱呼，被詢問到是否有患者覺得曹醫師長得漂亮或是稱讚，她靦腆的笑著說沒有，她說：「我看診不是長這樣，看診是戴眼鏡外加蓬頭垢面」。而是否有民眾曾經裝病，就是故意要來看她，她想了一下就說：「沒有」，也給了一個很幽默的答案：「病人說我漂亮，通常都要存疑一下，因為他們的眼睛都不好」。

▲阮綜合眼科主任曹維珊主任，外型亮麗，身材高䠷 。（圖／醫生提供）