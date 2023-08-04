暖心「吳柏毅」！日跑5hrs送餐助弱勢　他捐3千個便當掀洋蔥史

記者吳奕靖／高雄報導

暑假期間學校沒有上學，對弱勢學生來說就少了學校供應的營養午餐，再加上颱風接連來，更讓人擔心颱風帶來的災情，會讓他們斷炊！不過還是有好心人，像是專門照顧弱勢學生的《高雄市根與芽協會》，在颱風前夕冒雨進入山區送便當，執行長劉大正說，雖然募便當以及每天要花5個小時到處送餐很辛苦，不過看到弱勢學生們吃到飯的滿足表情，一切都足夠了。

▲《玖家便當》老闆每天製作愛心便當 。（圖／記者吳奕靖攝）

位在高雄前鎮的《玖家便當》老闆鎮州在3日上午十點來到了約定地點，熟練的將剛裝好的熱騰騰的便當，一袋一袋的送上車，一刻也不能拖延，因為再晚一點點就會讓便當冷掉了，不只是他趕時間，因為負責送便當的《高雄市根與芽協會》執行長劉大正來說，他更趕！因為車上的便當都是要分送給弱勢學生，最遠要要抵達屏東山區。

▲《玖家便當》老闆每天製作愛心便當提供給《根與芽協會》送給弱勢族學生吃 。（圖／記者吳奕靖攝）

劉大正說，送便當一趟下來大約要花5小時的時間，早上8點就開始去取愛心便當，然後送到大社的慢飛天使、大樹區的課輔班、慢飛天使、邊緣戶孩童以及屏東山區課輔班，這就是他的每天日常，他坦言，若他不送，對於這些弱勢學生來說，無形是宣告讓他們斷炊，畢竟暑假沒有學校的營養午餐供應，他們要吃什麼？再加上颱風來襲，該怎麼解決三餐問題，別說食材費用是一大問題，誰來負責煮更是問題？

為了解決弱勢學生們的問題，劉大正也坦言募便當真的比送便當還累，他說：「當然累！因為需要幫助的人數滿多的，所以整個寒暑假加起來，金額真的會很龐大，大概光是一暑假近60萬」。長期捐助愛心便當的《玖家便當》老闆鎮州說：「已經捐了超過3千個多個便當，雖然很辛苦但還是要做，因為就是有人需要被照顧」。

▲《根與芽協會》每天花5小時分送愛心便當給弱勢族學生吃 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲《玖家便當》老闆每天製作愛心便當提供給《根與芽協會》送給弱勢族學生吃 。（圖／記者吳奕靖攝）

鎮州說自己會願意照顧弱勢學生，主要是因為自己小時候很早父母雙亡，也是低收入戶，所以一路被照顧長大，現在有能力了，就想要回饋給社會，不過坦白說長期捐便當下來「收支僅能打平」，因為愛心便當的菜色，他也不是隨便製作， 3菜2肉，像是3日的便當菜色還有香腸跟腿排，所以每個便當的成本也不少，因此他站出來呼籲更多人一起加入捐贈愛心便當的行列來幫助弱勢學生，讓他們在過暑假的同時，不用擔心吃的問題。