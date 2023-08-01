幕後／日美台兵推2027共軍進犯　缺情資交換系統、結論有望變政策

▲日本戰略研究論壇（JFSS）舉行日美台三方兵棋推演，模擬台灣與日本，同時遭到中國網路、軍事攻擊時，日美台三方共同因應作為。（圖／國防安全研究院提供）



記者陶本和／台北報導

日本戰略研究論壇（JFSS）在7月15、16日舉行美日台三方兵推，模擬台灣、日本遭到中國軍事與網路攻擊時，民主陣線的因應作為。國安人士指出，在本次兵推中，確立台日之間尚無情資交換的平台，在混合戰攻擊下並不有利，宜建置即時的情資交換系統；不過，同時也值得注意的是，本次參與兵推成員都極為重要，日本今年下半年內閣改組，評估很可能將兵推結論納入未來政策。

JFSS在7月中旬於東京舉行的兵推，以「徹底檢視：新戰略3文件與台灣海峽危機－邁向2027年的課題」為主題，參與人員包括日本現任議員、退役自衛官、退休美方官員，至於台灣方面，則首度由國防安全研究院等智庫成員共同參與。

值得注意的是，這是日本在2022年12月制定《國家安全保障戰略》等新戰略3文書」後，舉行的首場兵推，因此受到區域間各國的高度重視，日本與台灣媒體也齊聚一堂。在本次兵推的想定上，是以2027年，台灣、日本沖繩，同時遭到中國網路與軍事攻擊，而日本政府則依據日本法律及《美日安保條約》，以及國際法對武裝行動的規定，依序調整與升級因應作為。

在兵推的角色扮演上，日本扮演藍軍，總理由眾議員小野寺五典擔任、總務大臣由眾議員細野剛志擔任、總務官由前總務副大臣渡邊克也擔任、外相由眾議員和田義明擔任、外交官由日本前駐印度大使石井雅文擔任、防相由眾議員小原稔擔任、內閣官方長官由眾議員長島明久擔任、國家安全總監由前防衛省副大臣島田和久擔任。

在美國與台灣方面，美國總統由美國國務院前日本處長Kevin Maher擔任、美國防部長由日本眾議員大冢拓擔任、美國國務卿由日本眾議員松川琉伊擔任；台灣的總統則由遠景基金會執行長賴怡忠擔任、國防部長由日台交流協會台北事務所安全保障主任渡邊金三擔任、國安會秘書長由國防院助理研究員林彥宏擔任、國安會秘書長幕僚由國防院楊長蓉擔任。

在想定的題目上，推演3個獨立的想定，驗證「新戰略3文書」制訂後，是否確實有助日本決策體系在「積極網路防禦」（ACD）、反擊能力行使等方面能更快速反應。

▼日本戰略研究論壇（JFSS）舉行日美台三方兵棋推演，台灣是首度受邀參加之外，也吸引美、英、立陶宛、芬蘭、澳洲等駐日使館官員，以及諸多媒體到場觀摩與採訪。（圖／國防安全研究院提供）



其中一個想定，是中國對日本發動「混合戰」（Hybrid War），這是透過資訊戰及網路攻擊，滲透官方與軍事網路，並攻擊基礎設施，這部分還未進入武裝攻擊情境，中國摧毀先島諸島海底電纜，並分別派出漁船及海警船登陸釣魚台、進入先島諸島。

對此，在台日的因應上，根據本次兵推各方都發現，在現有的台灣日本關係協會及日台交流協會平台進行對話上，還是不足以因應當下的緊急事態，因此參與人員多半提出，「台日之間有必要建置即時資訊交換機制」。

此外，在其他的兵推想定上，也設定中國在海上劃定臨時警戒區，而台海進入武裝衝突時，日本如何在人道救援、能源提供，以及到正式讓自衛隊出兵等情事，日本政府如何建置決策標準，驗證美日台如何協同作戰，決策的過程與時效。

對於本次兵推，也有參與的國防院助理研究員楊長蓉表示，這次兵推呈現出日本決策的流程，以及美日台三方高層的溝通狀況，在決策過程中，可以發現各方決策體系的不同；她說，這次有注意到，日本將國際法準則納入危機決策體系中，確實可以讓我國參考。

較為特別的是，國安院副執行長、退役空軍中將李廷盛表示，此次兵推不僅是台灣第一次參與，美、英、立陶宛、芬蘭、澳洲等駐日使館的官員都到場觀摩。他分析，由於日本政府可能在今年下半年進行內閣改組，幾位參與此次兵推的重要政治人物，也可能在新內閣中擔任關鍵職位，因此本次兵推的結論及建議，可能會隨之進入新內閣，勢必有機會在未來形成政策。

▲日本戰略研究論壇（JFSS）舉行日美台三方兵棋推演。（圖／國防安全研究院提供）