　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／日美台兵推2027共軍進犯　缺情資交換系統、結論有望變政策

▲▼日本戰略研究論壇（JFSS）舉行日美台三方兵棋推演，模擬台灣及日本遭到中國網路及軍事攻擊時，日美台三方共同因應作為。（圖／國防安全研究院提供）

▲日本戰略研究論壇（JFSS）舉行日美台三方兵棋推演，模擬台灣與日本，同時遭到中國網路、軍事攻擊時，日美台三方共同因應作為。（圖／國防安全研究院提供）

記者陶本和／台北報導

日本戰略研究論壇（JFSS）在7月15、16日舉行美日台三方兵推，模擬台灣、日本遭到中國軍事與網路攻擊時，民主陣線的因應作為。國安人士指出，在本次兵推中，確立台日之間尚無情資交換的平台，在混合戰攻擊下並不有利，宜建置即時的情資交換系統；不過，同時也值得注意的是，本次參與兵推成員都極為重要，日本今年下半年內閣改組，評估很可能將兵推結論納入未來政策。

JFSS在7月中旬於東京舉行的兵推，以「徹底檢視：新戰略3文件與台灣海峽危機－邁向2027年的課題」為主題，參與人員包括日本現任議員、退役自衛官、退休美方官員，至於台灣方面，則首度由國防安全研究院等智庫成員共同參與。

值得注意的是，這是日本在2022年12月制定《國家安全保障戰略》等新戰略3文書」後，舉行的首場兵推，因此受到區域間各國的高度重視，日本與台灣媒體也齊聚一堂。在本次兵推的想定上，是以2027年，台灣、日本沖繩，同時遭到中國網路與軍事攻擊，而日本政府則依據日本法律及《美日安保條約》，以及國際法對武裝行動的規定，依序調整與升級因應作為。

在兵推的角色扮演上，日本扮演藍軍，總理由眾議員小野寺五典擔任、總務大臣由眾議員細野剛志擔任、總務官由前總務副大臣渡邊克也擔任、外相由眾議員和田義明擔任、外交官由日本前駐印度大使石井雅文擔任、防相由眾議員小原稔擔任、內閣官方長官由眾議員長島明久擔任、國家安全總監由前防衛省副大臣島田和久擔任。

在美國與台灣方面，美國總統由美國國務院前日本處長Kevin Maher擔任、美國防部長由日本眾議員大冢拓擔任、美國國務卿由日本眾議員松川琉伊擔任；台灣的總統則由遠景基金會執行長賴怡忠擔任、國防部長由日台交流協會台北事務所安全保障主任渡邊金三擔任、國安會秘書長由國防院助理研究員林彥宏擔任、國安會秘書長幕僚由國防院楊長蓉擔任。

在想定的題目上，推演3個獨立的想定，驗證「新戰略3文書」制訂後，是否確實有助日本決策體系在「積極網路防禦」（ACD）、反擊能力行使等方面能更快速反應。

▼日本戰略研究論壇（JFSS）舉行日美台三方兵棋推演，台灣是首度受邀參加之外，也吸引美、英、立陶宛、芬蘭、澳洲等駐日使館官員，以及諸多媒體到場觀摩與採訪。（圖／國防安全研究院提供）

▲▼日本戰略研究論壇（JFSS）舉行日美台三方兵棋推演，模擬台灣及日本遭到中國網路及軍事攻擊時，日美台三方共同因應作為。（圖／國防安全研究院提供）

其中一個想定，是中國對日本發動「混合戰」（Hybrid War），這是透過資訊戰及網路攻擊，滲透官方與軍事網路，並攻擊基礎設施，這部分還未進入武裝攻擊情境，中國摧毀先島諸島海底電纜，並分別派出漁船及海警船登陸釣魚台、進入先島諸島。

對此，在台日的因應上，根據本次兵推各方都發現，在現有的台灣日本關係協會及日台交流協會平台進行對話上，還是不足以因應當下的緊急事態，因此參與人員多半提出，「台日之間有必要建置即時資訊交換機制」

此外，在其他的兵推想定上，也設定中國在海上劃定臨時警戒區，而台海進入武裝衝突時，日本如何在人道救援、能源提供，以及到正式讓自衛隊出兵等情事，日本政府如何建置決策標準，驗證美日台如何協同作戰，決策的過程與時效。

對於本次兵推，也有參與的國防院助理研究員楊長蓉表示，這次兵推呈現出日本決策的流程，以及美日台三方高層的溝通狀況，在決策過程中，可以發現各方決策體系的不同；她說，這次有注意到，日本將國際法準則納入危機決策體系中，確實可以讓我國參考。

較為特別的是，國安院副執行長、退役空軍中將李廷盛表示，此次兵推不僅是台灣第一次參與，美、英、立陶宛、芬蘭、澳洲等駐日使館的官員都到場觀摩。他分析，由於日本政府可能在今年下半年進行內閣改組，幾位參與此次兵推的重要政治人物，也可能在新內閣中擔任關鍵職位，因此本次兵推的結論及建議，可能會隨之進入新內閣，勢必有機會在未來形成政策。

▲▼日本戰略研究論壇（JFSS）舉行日美台三方兵棋推演，模擬台灣及日本遭到中國網路及軍事攻擊時，日美台三方共同因應作為。（圖／國防安全研究院提供）

▲日本戰略研究論壇（JFSS）舉行日美台三方兵棋推演。（圖／國防安全研究院提供）

ET快訊
大牙高鐵廁所排隊　聽見氣音喊「2字」！轉頭一看哭了
快訊／潘孟安論文涉抄襲　審查結果出爐！
6連霸里長疑熱死！　倒地畫面曝光
快訊／台電挖破水管　台中5.3萬戶停水
陳吉仲升部長突下暴雨！　西裝全濕透
北部風力近颱風假標準！卡努「大轉彎彈開」暴風圈可能觸陸
李玟老公Bruce傳「親按火化鈕」　遭粉絲一路追罵爆衝突
快訊／李玟老公遭包圍飆罵　終於說了2句話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

質疑高師大想幫潘孟安隱密　王鴻薇再轟：跟谷辣斯一樣厚臉皮

潘孟安論文涉抄襲！高師大：違反學術倫理瑕疵　限期2個月更正

台中前瞻預算補助六都倒數第二　盧秀燕吐委屈：請別擱置捷運藍線

坤輿掩埋場2.0！他點土石場3疑點　嗆鍾東錦「你跟當地人有仇嗎？」

幕後／日美台兵推2027共軍進犯　缺情資交換系統、結論有望變政策

農業部揭牌上演濕背秀　陳吉仲淋大雨宣誓：讓農民賺錢！

幕後／郭台銘「3時機點」表態選總統　挺郭派「撩落去」不怕黨紀

台北人省下1400萬！蔣萬安今拍板北流墊付案　免月付2廠商80萬利息

助重建日本沖繩首里城　外交部宣布捐贈5支紅檜木

前瞻軌道建設「項目完成率僅12％」　民眾黨團：中央別撒錢後不管

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

李玟二姐致詞：我很難裝開心　COCO生前影片曝....全看哭

男童突然用力壓玻璃桌　下秒直接碎裂旁人傻眼

朱碧石來了！被摔直接暴怒XD　嗨跳開花舞、《Queencard》

《拳下》師徒賽前量血壓　疑妹子「太兇」飆破180！

質疑高師大想幫潘孟安隱密　王鴻薇再轟：跟谷辣斯一樣厚臉皮

潘孟安論文涉抄襲！高師大：違反學術倫理瑕疵　限期2個月更正

台中前瞻預算補助六都倒數第二　盧秀燕吐委屈：請別擱置捷運藍線

坤輿掩埋場2.0！他點土石場3疑點　嗆鍾東錦「你跟當地人有仇嗎？」

幕後／日美台兵推2027共軍進犯　缺情資交換系統、結論有望變政策

農業部揭牌上演濕背秀　陳吉仲淋大雨宣誓：讓農民賺錢！

幕後／郭台銘「3時機點」表態選總統　挺郭派「撩落去」不怕黨紀

台北人省下1400萬！蔣萬安今拍板北流墊付案　免月付2廠商80萬利息

助重建日本沖繩首里城　外交部宣布捐贈5支紅檜木

前瞻軌道建設「項目完成率僅12％」　民眾黨團：中央別撒錢後不管

3人擠4坪貨櫃屋！育5歲過動兒+病夫住院　貧苦癌末婦撐不住了

穿戴全套裝備指揮交通　23歲男假冒警察判拘20天！沒理會遭通緝

「漢文帝霸陵」極罕見陪葬品出土　「大貓熊」封存2000年見天日

台南高工改制　「成大附屬南工」揭牌開啟發展新篇章

質疑高師大想幫潘孟安隱密　王鴻薇再轟：跟谷辣斯一樣厚臉皮

潘孟安論文涉抄襲！高師大：違反學術倫理瑕疵　限期2個月更正

台中前瞻預算補助六都倒數第二　盧秀燕吐委屈：請別擱置捷運藍線

坤輿掩埋場2.0！他點土石場3疑點　嗆鍾東錦「你跟當地人有仇嗎？」

NewJeans出道1年「達20億播放量」破KPOP紀錄！　這2主打收聽最高

SM新男團才出道「成員爆進出獵艷場所」！舊照被挖惹議　韓網掀論戰

政治熱門新聞

快訊／指潘孟安高師大碩論抄襲比率達54％　王鴻薇：抄得比鄭文燦兇

屏東許展維宣布退選　民進黨尊重

謝典林退黨動搖藍營　蔡正元揭1麻煩

潘孟安涉抄襲！高師大：違反學術倫理瑕疵

農業部揭牌上演濕背秀　陳吉仲淋大雨宣誓：讓農民賺錢！

轟郭台銘讓國民黨天翻地覆　連勝文：若選到底對他的敬意會消失

否認碩論54％涉抄　潘孟安：論文具原創性

陳寶玲淚控欠千萬尾款　郭辦：無法回沒事實根據說法

日媒關心台海緊張局勢　侯友宜重申：接受九二共識、反台獨、反一國兩制

成立超過一甲子　退輔會森保處走入歷史

賴清德只贏柯文哲1百分點？　南市府分析

柯文哲因「北流1.9億未付工程款」受傷最重　好感度下探0.2

幕後／郭台銘「3時機點」表態選總統　挺郭派「撩落去」不怕黨紀

不公開行程曝光！　侯友宜訪日首晚「相見歡」翁倩玉

更多熱門

相關新聞

李彥秀舉侯友宜訪日三層意義　對比賴清德「暴走言論」務實穩健

李彥秀舉侯友宜訪日三層意義　對比賴清德「暴走言論」務實穩健

國民黨總統參選人侯友宜7月31日展開為期三天訪日行程，這是16年來再度有國民黨總統參選人訪問日本。對此，國民黨台北市議員李彥秀1日就在臉書分析侯友宜訪日背後的三層意義，表示對比民進黨總統參選人賴清德的台獨主張與暴走性格，侯友宜務實、穩健路線，才能讓台灣走出兩岸與國際的新格局。

日藥廠首支COVID-19疫苗　官方擬批准製售

日藥廠首支COVID-19疫苗　官方擬批准製售

日本龍頭基金今再開募！哈日族想投資　助攻募滿200億

日本龍頭基金今再開募！哈日族想投資　助攻募滿200億

中國高失業率「失落的30年」　恐步日本後塵

中國高失業率「失落的30年」　恐步日本後塵

日本妹穿比基尼熱舞「雙球狂晃」！144萬人看暈

日本妹穿比基尼熱舞「雙球狂晃」！144萬人看暈

關鍵字：

國防安全研究院兵推日本

讀者迴響

熱門新聞

獨／光陽國民125機車下殺3開頭

快訊／00878配息金額出爐！年化配息率6.4%　8／16除息

林襄跳嗆司上衣爆開　網：太猛包不住

颱風假機率增！氣象局估今20:30發海警

光陽GP125促銷揭曉最低39800入手

女度蜜月失蹤　夫調監視器崩潰：人間蒸發

掛太陽總會貼A片　連千毅大哥說重話

卡努長大了！今變天最快晚間海警　大轉彎最近時間曝

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

快訊／李玟老公離場遭飆罵「下地獄」！　親回2句話網全炸鍋

懷孕7個月被痛毆掐脖！《流星花園》男星妻宣布和好

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

充氣溜滑梯吹到50m高空　父重摔身亡3歲女送醫

快訊／卡努很魁梧！　北部今早颱風雨來了

卡努路徑南修！這天起半個台灣有雨

更多

最夯影音

更多
媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖
問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面