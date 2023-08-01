護照持有率僅18%「一堆日本人沒出國過」　網曝2原因：沒必要

▲平均每5個日本人都還不一定有一本護照。（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

各國解封後，不只台灣人積極出國旅遊，在國內也能看到許多外國觀光客，不過，卻很少看到日本人，就有網友指出，聽朋友說日本人不愛出國，甚至一輩子都沒有出國過，有些東京人連北海道都沒去過，讓他超震驚，對此，網友狂點頭，「護照持有率也很低」。

有網友在PTT發文「很多日本人一輩子都沒出過國？」聽朋友說，日本人不喜歡出國，都只待在日本旅遊而已，甚至有些東京人一輩子都沒去過北海道，「這是真的嗎？」他只知道住在西澳的人不會去東澳，畢竟澳洲真的太大，「但沒想到連日本也會發生」。

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貼文一出，掀起網友討論，「日本不少人蠻封閉保守」、「他們自己國家就夠玩了，沒必要出國」、「日本國內觀光、治安、交通都是頂級的，除非對國外某些景點特別有感，不然是我也不會想出國，而且日本其實很大」、「自己國家有迪士尼跟環球，附近的國家有什麼好去的」、「出國通常需要比較多天數，日本上班族不好請假」、「日本人也不太會把旅遊當作生活必須」。

▲不少台灣人會選擇國旅。（示意圖／記者彭懷玉攝）

也有網友提到，「你台灣都沒玩透了」、「台灣都有人沒去過花蓮了」、「台灣也是很多人國旅，疫情前住宿就很貴」、「台灣那麼小，有些人都沒全部玩過了」、「台灣人自己的離島也沒有都去過吧」、「在台灣也有人一輩子沒去過東部啊」、「台灣一堆人也沒去過馬祖」。

事實上，旅遊網紅「布萊N機票達人」曾透露，解封後的日本確實沒有看到出國大爆發的情形，今年甚至都還在玩國旅補助，別說出國人數了，單看目前日本國內的護照持有率，「低到只有18~19%而已」，也就是說，平均每5個人都還不一定有一本護照，相比台灣人60%以上的護照持有率，還真的是天差地遠。