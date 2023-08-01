李彥秀舉侯友宜訪日三層意義　對比賴清德「暴走言論」務實穩健

▲侯友宜昨日出訪日本，展開為期三天的參訪行程。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜7月31日展開為期三天訪日行程，這是16年來再度有國民黨總統參選人訪問日本。對此，國民黨台北市議員李彥秀1日就在臉書分析侯友宜訪日背後的三層意義，表示對比民進黨總統參選人賴清德的台獨主張與暴走性格，侯友宜務實、穩健路線，才能讓台灣走出兩岸與國際的新格局。

李彥秀舉出，侯友宜在與「日華議員懇談會」的日本國會議員舉行會談時表示，將會全力以赴讓「台海安定、台灣安全、日本安心」，正凸顯侯友宜在兩岸國際上「穩健信賴」的特質；而侯友宜強調，「日本是穩定亞太區域秩序重要的國家，希望與日本維持緊密友好關係，未來一起建構『自由與開放的印太關係』，讓日本友人更了解中華民國在維護區域和平穩定及堅定台灣民主自由制度的決心。」更彰顯侯友宜「等距外交」的智慧與格局。

李彥秀再分析侯友宜訪日的三層意義，第一，以「台海安定、台灣安全、日本(美國)安心」作為定海神針，在國際關係上主張「零風險」、「零意外」，侯友宜將扮演區域和平穩定的「和平創造者」（Peacemaker），讓台灣扮演「風險降低者」角色；第二，在兩岸關係上主張「合乎中華民國憲法的九二共識」，賦予「九二共識」新生命外，除了讓兩岸有重新融冰的可能外，更凝聚台灣主流民意，強化中華民國主體論述。

第三，李彥秀提到，侯友宜過去出身警政官僚，擔任地方首長，嚴守行政中立、關心基層建設，較少對於兩岸與國際提出主張，透過與美日政界領袖的直接接觸，彰顯處理國家定位及國際外交上的能力，台海的和平與安全，不僅關係台灣2,300萬人的安全與幸福，更是區域安全與世界和平的穩定力量。

此外，李彥秀也批評，賴清德的台獨主張與暴走性格，「習近平晚餐」以及「進入白宮」的荒誕談話，毫無兩岸與外交知識的「暴走言論」，只會將台灣拉往戰爭邊緣，更會將美日拖往戰火前線。她舉例，反觀侯友宜務實、穩健路線，才能讓台灣走出兩岸與國際的新格局。

李彥秀最後強調，2024是戰爭與和平的選擇，是挑釁與務實的選擇，是沉淪與提升的選擇，端看台灣人民智慧的選擇。