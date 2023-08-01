颱風卡努逼近！侯友宜在日本穿「紅背心」召開防颱會議：與民同在

▲新北市長侯友宜。（圖／翻攝侯友宜臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

6號中度颱風「卡努」（Khanun）持續逼近，中央氣象局1日晚間8時30分針對台灣北部海面及東北近海發布「海上颱風警報」，預計周四至周五(3日～4日)距離台灣最近，並碰到北部陸地。對此，新北市長侯友宜也穿上熟悉的「紅背心」，密切注意颱風動態。

侯友宜1日深夜發文表示，颱風卡努逐漸接近台灣，他出訪日本前就密切注意颱風動態，緊盯各單位整備情形，隨著中央氣象局今晚發布海上警報，「我也立刻與市府團隊召開防颱會議，要求所有各局處、區公所，盤點各項工作，並通知民眾提高警覺。」

▲卡努颱風接近台灣時將達中颱上限強度。（圖／翻攝NOAA）

侯友宜表示，他出訪日本前，就特別帶了最熟悉的「紅背心」，「它代表的不只是指揮官的角色，更是隨時與民眾站在一起的信念，無論身處何處，永遠義無反顧，為民全力服務。」

網友看完紛紛留言，「侯市長，加油」、「心心念念，與民同在」、「侯市長一切吉祥平安，阿彌陀佛，菩薩保佑我們台灣」、「認真做事的侯市長，加油！全力支持，侯市長」、「熟悉的紅背心最對味！希望一切平安」、「侯友宜市長，辛苦您了！真希望您早點請假，不要這麼辛苦，爉燭兩頭燒！保重身體健康，這一仗還有一段路要走」。