　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

颱風卡努逼近！侯友宜在日本穿「紅背心」召開防颱會議：與民同在

▲▼颱風卡努逼近！侯友宜在日本穿上「紅背心」召開防颱會議：與民同在。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲新北市長侯友宜。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

6號中度颱風「卡努」（Khanun）持續逼近，中央氣象局1日晚間8時30分針對台灣北部海面及東北近海發布「海上颱風警報」，預計周四至周五(3日～4日)距離台灣最近，並碰到北部陸地。對此，新北市長侯友宜也穿上熟悉的「紅背心」，密切注意颱風動態。

侯友宜1日深夜發文表示，颱風卡努逐漸接近台灣，他出訪日本前就密切注意颱風動態，緊盯各單位整備情形，隨著中央氣象局今晚發布海上警報，「我也立刻與市府團隊召開防颱會議，要求所有各局處、區公所，盤點各項工作，並通知民眾提高警覺。」

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲卡努颱風接近台灣時將達中颱上限強度。（圖／翻攝NOAA）

侯友宜表示，他出訪日本前，就特別帶了最熟悉的「紅背心」，「它代表的不只是指揮官的角色，更是隨時與民眾站在一起的信念，無論身處何處，永遠義無反顧，為民全力服務。」

網友看完紛紛留言，「侯市長，加油」、「心心念念，與民同在」、「侯市長一切吉祥平安，阿彌陀佛，菩薩保佑我們台灣」、「認真做事的侯市長，加油！全力支持，侯市長」、「熟悉的紅背心最對味！希望一切平安」、「侯友宜市長，辛苦您了！真希望您早點請假，不要這麼辛苦，爉燭兩頭燒！保重身體健康，這一仗還有一段路要走」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
LIVE／卡努暴風圈恐周四觸陸！氣象局最新說明
快訊／女騎士遭輾「拖行10公尺」　命危搶救中
PChome倉庫大火1860坪「燒成平地」　空拍火海曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲轟前瞻計畫完成綠5.3%　行政院駁：誤導大眾令人遺憾

幕後／密會麻生太郎內容曝光！　談兩岸局勢侯友宜提3態度

漢光演習「玻璃門當掩體」遭批評　憲兵首度回應了

黃智賢開酸：謝典林「才是小刀」　口口聲聲惆悵卻心狠又精準

日媒專訪侯友宜談兩岸關係　回到國民黨執政的「不統、不獨、不武」

百名日本僑胞高舉國旗力挺　高喊「明年1／13回國投侯友宜」

幕後／3人選被點名參戰屏南立委　「民主大聯盟」維持戰略彈性

指導老師蔡培村替潘孟安喊冤　王鴻薇：民進黨要走林智堅模式？

睽違三年　阿聯酋航空A380旗艦客機復飛台北-杜拜每日航班

黃捷跨界變「唱跳女團團長」！　偶像雙馬尾造型首度曝光

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

慈妹加持劉俊豪敲安打　告白「我愛你」閃瞎全場

阿公將假牙和湯麵混合　吃下後點頭大讚：好吃！

卡努逼近！體型「很魁梧」侵台機率6成不排除發陸警

羅志祥認「感情學分不及格」　盼求：不能抹滅好的事情

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

柯文哲轟前瞻計畫完成綠5.3%　行政院駁：誤導大眾令人遺憾

幕後／密會麻生太郎內容曝光！　談兩岸局勢侯友宜提3態度

漢光演習「玻璃門當掩體」遭批評　憲兵首度回應了

黃智賢開酸：謝典林「才是小刀」　口口聲聲惆悵卻心狠又精準

日媒專訪侯友宜談兩岸關係　回到國民黨執政的「不統、不獨、不武」

百名日本僑胞高舉國旗力挺　高喊「明年1／13回國投侯友宜」

幕後／3人選被點名參戰屏南立委　「民主大聯盟」維持戰略彈性

指導老師蔡培村替潘孟安喊冤　王鴻薇：民進黨要走林智堅模式？

睽違三年　阿聯酋航空A380旗艦客機復飛台北-杜拜每日航班

黃捷跨界變「唱跳女團團長」！　偶像雙馬尾造型首度曝光

民調：拜登拚連任鞏固黨內支持　再戰川普將是硬仗

帶回家生吃？他抓整籃「大蝸牛」炫耀　網嚇喊：一家5人吃完滅門

麥當勞女神被3年好友「敲詐200萬」！　瞞6個月不敢報警：他有我16支影片

勞力士與國家地理學會　亞馬遜探險計劃週年成果

7成民眾自認為敏感肌！盤點「急救舒敏單品」，改善乾燥泛紅

父親節立秋！命理師示警「絕日禁行房」：做1次恐折壽3年

工作5年買1300萬房　57K男笑：買不起房該檢討

新竹寶山樂樂棒球營　高國慶、郭阜林親自指導

福原愛反擊無效！日網仍不挺　上沼惠美子「2年前唱衰預言」成真

快訊／基隆汽機車擦撞！女騎士遭輾「拖行10公尺」　送醫搶救不治

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

政治熱門新聞

ET民調／郭台銘參戰「柯文哲支持度掉7.2%」　四腳督賴清德穩上

幕後／密會麻生太郎內容曝光！　談兩岸局勢侯友宜提3態度

ET民調／侯友宜支持度止跌回升　藍軍鐵票歸隊獲72.8％支持

漢光演習「玻璃當掩體」挨轟　憲兵回應了

颱風卡努逼近！侯友宜在日本穿上「紅背心」

在野喊下架民進黨　賴：那換誰執政？

柯文哲轟前瞻計畫完成綠5.3%　行政院駁：誤導大眾令人遺憾

黃智賢酸：謝典林才是小刀　心狠又精準

黃捷跨界變唱跳女團團長！雙馬尾造型曝光

「78億公路、81億漁港」　洪孟楷疑：為何最貴的都在綠營執政縣市

日媒專訪侯友宜　回到國民黨執政的「不統、不獨、不武」

快訊／大稻埕煙火明再取消

柯文哲因「北流1.9億未付工程款」受傷最重　好感度下探0.2

轟郭台銘讓國民黨天翻地覆　連勝文：若選到底對他的敬意會消失

更多熱門

相關新聞

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

6號中度颱風「卡努」（Khanun）持續逼近，中央氣象局1日晚間8時30分針對台灣北部海面及東北近海發布「海上颱風警報」，預計周四至周五(3日～4日)距離台灣最近，並碰到北部陸地，屆時北部及中南部山區將有局部大雨發生的機率，目前仍不能排除最快明天發布陸上颱風警報的可能。

日媒專訪侯友宜　回到國民黨執政的「不統、不獨、不武」

日媒專訪侯友宜　回到國民黨執政的「不統、不獨、不武」

颱風「卡努」路徑西修　新北嚴陣以待提早應變

颱風「卡努」路徑西修　新北嚴陣以待提早應變

百名日本僑胞高舉國旗力挺　高喊「明年1／13回國投侯友宜」

百名日本僑胞高舉國旗力挺　高喊「明年1／13回國投侯友宜」

Live／卡努轉彎暴風圈逼台　首發海警

Live／卡努轉彎暴風圈逼台　首發海警

關鍵字：

颱風卡努侯友宜日本紅背心防颱

讀者迴響

熱門新聞

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

Live／卡努轉彎暴風圈逼台　首發海警

PChome林口倉庫大火1860坪　空拍火海曝光

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

江宏傑重話逼出面！他曝福原愛心態「吃定前夫」

即／基隆汽機車擦撞！女騎士遭拖行10公尺不治

南橫路基流失　埡口至向陽封閉3個月

新北男打死妻爆內幕！女廟公、大舅子也動手

準備賺大錢了！「3星座」8月財運旺爆

即／阿嬤找不到乖孫！屏東8歲童墜魚塭亡

卡努變肥路徑更詭恐發陸警　灌雨半台灣

即／林口PChome倉庫大火全面燃燒

林口PChome「2倉庫」陷入火海　狂燒800坪

快訊／PChome林口千坪倉庫失火　公司回應了

更多

最夯影音

更多
李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面