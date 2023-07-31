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FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦

▲FUN暑假吃喝玩樂免燒腦！大眾運輸工具有新意，好康新訊報你知。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

暑假行程沒頭緒？搭乘大眾運輸工具，放下手機、抬頭看一看，吃喝玩樂免燒腦！

▲FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦。（圖／記者胡至欣攝）

▲全球訂房租車排景點，Klook一站搞定。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

▲FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦。（圖／記者胡至欣攝）

▲華航獨家！台北直飛布拉格每週2班次。

「一開始你會東看西看，不如先上Klook看看。」旅行就從Klook開始，全球2000多座城市，訂房、租車、安排景點、預約體驗，動動手指就能一站搞定。「布拉格，整座城市都是故事。」報復性出國下一站，就選捷克首都布拉格，7/18起華航獨家台北直飛布拉格，每週提供2班次，造訪童話王國更方便。

▲FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦。（圖／記者胡至欣攝）

▲上海商銀小小兵信用卡首刷禮「小小兵向上看齊登機箱」只送不賣。

▲FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦。（圖／記者胡至欣攝）

▲愛康陪你過更好的生理期，跟著Hebe田馥甄一起體驗。

瘋旅遊、瘋出國也要聰明消費！刷上海商銀小小兵信用卡，回饋給力、輕鬆分期，新卡友首刷滿額再送卡哇伊「小小兵向上看齊登機箱」。女生夏日出遊別忘了貼身神隊友！跟著Hebe田馥甄一起體驗「更好」的生理期，愛康涼感衛生棉讓「妹妹」也消暑，擺脫悶熱不適，舒服趴趴造，現在輸入折扣碼 ICON77777，不限金額折50。

▲FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦。（圖／記者胡至欣攝）

▲不能出國也喝得到日本NIJIYA山梨水蜜桃調酒。

▲FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦。（圖／記者胡至欣攝）

▲統一純喫茶讓原味更新鮮，試過就知道。

▲FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦。（圖／記者胡至欣攝）

▲六月初一8字型蛋捲，送禮自吃兩相宜。

不能出國也喝得到日本原裝進口的好味道！NIJIYA青森蘋果蜂蜜調酒，嚴選日本青森縣100％國產蘋果原汁，果汁含量達12%，滋味香甜，微醺又順口。消暑透心涼還有這一味！統一純喫茶，低溫殺菌留住原味，全程0~7°C專車配送品質風味更穩定，新鮮好喝試過就知道。外出旅遊伴手禮也不可少，來自台中的六月初一，有全球唯一8字型蛋捲，千層酥脆、蛋香四溢，送禮自吃兩相宜。

▲FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦。（圖／記者胡至欣攝）

▲▼暑期強檔電影一波波，搭北捷精采預告搶先看。

▲FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦。（圖／記者胡至欣攝）

暑期電影強檔一波波，搭北捷精采預告搶先看！「我們的人生取決於我們做的選擇！」《不可能的任務7：致命清算 第一章》，阿湯哥玩命特技自己來，動作場面驚險刺激，在台上映2週票房便飆破2億；「我不知道人類能否被信任去使用這樣的武器。」名導演克里斯多夫諾蘭最新大作《奧本海默》，將原子彈之父一生搬上大銀幕，以IMAX高規格拍攝，讓觀眾身歷其境更有感。

▲FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦。（圖／記者胡至欣攝）

▲電影級末日生存手遊「黎明覺醒」廣召救世主。

▲FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦。（圖／記者胡至欣攝）

▲三菱電機為3C迷提供「宅得舒適」新靈感。

懶得出門，只想窩在家玩遊戲？電影級末日生存手遊「黎明覺醒」，在捷運藍線市政府、忠孝復興，以及忠孝新生三大站廣召救世主，揪好友一同加入正是時候。當然宅也要宅得舒適，三菱電機氣場大師就把一淨、二靜、三循環，全方位打造的居家好氣場搬到忠孝新生站，為3C迷提供生活新靈感。

▲FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦。（圖／記者胡至欣攝）

▲火星計畫第四屆火星人試驗全面啟動。 

▲FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦。（圖／記者胡至欣攝）

▲OK的啦！抽570萬，一次報名連抽10年。

愛找樂子的看過來！火星計畫第四屆火星人試驗全面啟動，7/29下午1點將在台北科技大學舉辦「擲骰大賽」，前500位報名送市價3,990元的Pisooka X筋膜槍乙支，冠軍還可獲得獎金3萬元，以及火星人試驗積分。走進捷運車廂也有新發現！在中和新蘆線「OK的啦」手拉環幸運列車，找到「藍色手拉環」擺動並錄製「OK的啦」聲音影片上傳，完成指定步驟即可參加抽獎，總獎金570萬，一次報名連抽10年。

▲FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦。（圖／記者胡至欣攝）

▲永信藥品加入機捷彩繪列車行列，陪伴民眾跨縣市通勤。

基北北桃1200都會通上路，機捷日運量衝到9萬人次！看好眼球經濟，肩負著台灣民眾健康超過一甲子的永信藥品，在今年夏天加入彩繪列車行列，陪伴民眾跨縣市通勤，老字號品牌好感度也隨之提升。

▲FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦。（圖／記者胡至欣攝）

▲高鐵有看頭！浪漫台3線藝術季輕鬆玩。

台灣高鐵同樣有看頭，好康資訊報你知！浪漫台3線藝術季，免費接駁專車帶你暢遊三大展區，暑假來趟親子行輕鬆玩，不用花大錢也能滿載而歸。 

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