大眾運輸變超熱！他崩潰嘆「剩這家唯一涼心」　兩派網戰翻

▲原PO覺得大眾運輸變熱了。（圖／記者戴若涵攝）



記者朱祖儀／綜合報導

戶外天氣炎熱，不少人都想躲在室內吹冷氣。但一名網友抱怨，最近搭了不同縣市的大眾運輸工具，發現不管是何地，火車、捷運的車廂和車站都非常悶熱，不禁質疑「全部不開冷氣嗎？」也感嘆只剩下高鐵沒有改變，好奇「高鐵是不是唯一涼心？」文章曝光後掀起討論。

原PO在PTT發文表示，最近這幾個禮拜奔波於台北、台中及高雄之間，搭過這3地的火車和捷運，發現有一個共同特色，就是「無論車廂或車站全部不開冷氣嗎？」他崩潰表示，外面已經非常熱，結果進到車站和車廂內卻更加悶熱，「高雄捷運在地下，但不開冷氣只開電扇，台中捷運在高架，半開放式讓冷氣有跟沒有一樣，連一向最涼的台北捷運都背叛了！」

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原PO也說，除了捷運之外，火車也是同樣狀況，「台鐵你便當賣熱的，車站、車廂熱成這樣，到底誰吃得下？」坐了這麼多大眾運輸工具，他也發現只有高鐵完全沒變，「車站涼、月台涼、車內更涼」，好奇高鐵是不是成為冷氣唯一「涼心」？

▲原PO認為高鐵是「唯一涼心」。（圖／記者賴文萱攝）



文章曝光後，網友紛紛表示「環狀線那些站跟烤箱一樣」、「空氣不流通那個悶熱感真的很可怕」、「台鐵也變熱了，一整個悶」、「每天早上板南線都好熱」、「大眾運輸就是這樣，夏暖冬冷，絕不例外」、「同樣有封閉場域的捷運，高雄節電太誇張，在等車是真的會熱到流汗，風扇轉速也不快」、「高捷站內根本沒開冷氣，北捷好多了」、「台北捷運真的超熱，以前很涼」、「高雄捷運的冷氣是人多的幾個大站才有強一點的感覺，其他站是弱到不行」。

但也有人反駁，「北捷還可以吧」、「自己帶電扇不就好了，大部分人覺得太冷」、「台鐵冷氣都超冷」、「兩周前搭去台鐵到宜蘭，車廂超冷啊」、「北捷車廂有冷氣啊，哪裡沒有，亂講」、「區間快車冷氣開得蠻涼的啊」、「我每天搭台鐵，冷氣都開很強」、「台鐵都是開太冷被投訴」、「火車冷到（眼鏡鏡片）出車廂都會起霧耶」。

事實上，經濟部為鼓勵節約能源，自102年起即規範營業場所須遵循室內冷氣溫度限值規定，冷氣不得低於26 °C，共20類服務業都在規範內，包括大眾運輸場站及轉運站、一般旅館、百貨公司、零售式量販店、超級市場、便利商店、化妝品零售店等行業。