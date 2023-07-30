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台南「1農場」CP值驚人！她花350元讚嘆：打趴很多小農場

▲▼不少網友大推走馬瀨農場。（圖／翻攝自FB／走馬瀨農場）

▲鄭刺大推走馬瀨農場。（圖／翻攝自FB／走馬瀨農場）

網搜小組／鄺郁庭報導

暑假是旅遊旺季，就有人大推台南「1農場」，說她在網上買套票350元，不只可以近距離接觸動物，還能體驗騎馬，以及玩射箭、高爾夫球、天鵝船、碰碰船等設施，甚至有特技表演可以看，CP值超高，「就是人少得有點可惜。」

曾在2015年奪下Men's uno超模大賽冠軍的模特兒鄭刺，在粉專「鄭刺 Ava」貼出一支影片，大推台南的「走馬瀨農場」，只見她跟家人一起去玩，體驗了騎馬、射箭、高爾夫球、走繩索、天鵝船等項目，還跟動物近距離接觸，並看了特技表演，一整天下來玩得超盡興，350元的門票根本物超所值。

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不過，鄭刺也直呼有點可惜，因為偌大的園區，感覺上只有他們一組客人，「好像人真的有一點少」，讓原本想玩碰碰船的他們，因沒有別人可以碰便作罷。另外，她認為園區裡的廟、廁所，應該都有人用心維護，可能外觀老舊，但裡面都很乾淨。雖然也有沒開放、沒整理的區域，像是水池區，但整體的CP值還是很高。

鄭刺在文中則給農場肯定，「如果再認真經營一點，我覺得可以打趴很多小農場，占地這麼寬廣、景色也很心曠神怡……」，並在留言處表示，「希望他們有一天能重回輝煌時期。」

影片讓許多人頗有共鳴，「20年前真的是很棒的地方，但是早已沒落」、「還我滑草場」、「真的是小時候家族旅遊踏青的好地方，20幾年前，記得滑草非常好玩，長大後也沒再去過了」、「為啥那麼少人，我也覺得很不錯」、「我也覺得場地很大很棒，好好經營真的大有可為。」

據官網顯示，走馬瀨農場佔地120公頃，由台南市農會於1988年起開發經營，是全國第一個休閒農業主題遊樂園。農場以專業種草起家，再轉型升級為觀光休閒農場，為第一批獲頒合法風景遊樂區標章，連續11年優等及特優考核園區。

值得注意的是，官網雖標示全票價250元純入園，想體驗射箭、腳踏船、碰碰船、高爾夫等項目，還要花150元購買遊戲券，或花50至100元購買單項遊樂設施。但鄭刺是透過某旅遊科技網買票，「全票+7項設施遊戲券」價格為350元，暑期加碼活動還送50元的芒果冰抵用券。

►本文獲鄭刺授權引用原影片及貼文。

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