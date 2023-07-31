瘋電影／奧本海默　原子彈之父的現世報

文／賴賴

瘋言瘋語：

這大概是克里斯多福諾蘭給這個世界最好的禮物，他真的很用功的將奧本海默基本性格、學習經歷和接受原子彈製作研究的來龍去脈，整部電影以最複雜的五幕劇安排，導致於穿插時序太複雜，而所有過程都是對話，雖然黑白彩色的對接沒有違和感，卻很容易搞不清楚到底在幹嘛，這是一部必須看兩次以上的高深作品。

諾蘭真的是一位才子，他的劇本對白中有許多內涵深厚的金句，例如大意是你必須先有能力接受對方反擊你的準備，才能拿起石頭報復。而最後的奧本海默對愛因斯坦說：我以為我們會毀滅世界，我想我做到了。表情帶著哀傷。

就在烏克蘭俄羅斯戰爭無法停止的現在，止戰是全人類共同的願望，這麼有意義的作品，難怪眾好萊塢頂流一線紛紛參與，特別是小勞勃道尼說：這是她此生拍過最好作品，沒有之一。看完便可理解，而小勞勃與男主表現出色亮眼，非常精彩，五顆星推薦的文青電影，不是商業片但是非常值得進院觀賞，三小時大片，不要喝太多水。

片 名：奧本海默

英文片名：Oppenheimer

類 型：歷史/傳記、劇情

上映日期：2023-07-21

片 長：03時00分

導 演： 克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)

演 員： 席尼墨菲(Cillian Murphy) 、 艾蜜莉布朗(Emily Blunt) 、 麥特戴蒙(Matt Damon) 、 小勞勃道尼(Robert Downey Jr.) 、 佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh) 、 蓋瑞歐德曼(Gary Oldman) 、 肯尼斯布萊納(Kenneth Branagh) 、 詹姆斯瑞馬(James Remar) 、 傑克奎德(Jack Quaid) 、 雷米馬利克(Rami Malek) 、 喬許哈奈特(Josh Hartnett) 、 高斯塔夫史卡司加德(Gustaf Skarsgård) 、 馬提亞斯史維克福(Matthias Schweighöfer) 、 奧莉薇雅朵比(Olivia Thirlby)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：環球影業



劇情大綱

克里斯多夫諾蘭自編自導的《奧本海默》是一部用IMAX攝影機拍攝的史詩驚悚片，觀眾將看到一個謎一般的男人是如何陷入一個自相矛盾的困境，他為了拯救這個世界，必須先毀滅它。

這部電影的演員陣容堅強，包括席尼墨菲飾演羅伯特奧本海默；艾蜜莉布朗飾演他身為生物學家和植物學家妻子凱瑟琳“琪蒂”奧本海默；奧斯卡獎得主麥特戴蒙飾演曼哈頓計畫的負責人萊斯利格羅夫斯少將；以及小勞勃道尼飾演美國原子能委員會主席路易斯史特勞斯。

奧斯卡獎入圍者佛蘿倫絲普伊飾演精神科醫師瓊塔特洛克、班尼沙夫戴飾演理論物理學家愛德華泰勒、麥可安格蘭諾飾演羅伯特瑟伯爾以及喬許哈奈特飾演美國核子科學家歐內斯特勞倫斯。

▲原子彈砸進廣島阻止了日本帝國繼續侵略世界。

▲女友離奇自殺，男主心生恐懼。

▲小勞勃道尼一手提拔男主做研究。

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