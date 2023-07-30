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台日交流再一樁　日本名古屋高校生大使團嘉義市巡禮

▲▼ 日本名古屋高校生大使團首次抵嘉 與嘉義市高中生相見歡 。（圖／嘉義市政府提供） 。

▲日本名古屋高校生大使團首次抵嘉 與嘉義市高中生相見歡 。（圖／嘉義市政府提供） 。

記者翁伊森／嘉義報導

日本名古屋市11所高校20名學生組成的海外研修團今（30）日抵達嘉義市交流，首站來到嘉義史蹟資料館昭和18，與由嘉義高中及嘉義女中15位學生所組成的交流團相見歡，嘉義市長黃敏惠帶領市府團隊一同到場，為來自名古屋的學生大使們送上溫暖問候。台日學生代表今日將一同參訪嘉義公園昭和18、嘉義舊監、檜意森活村及阿里山森林鐵路車庫園區等景點，途經有「民主聖地」美稱的地標中央噴水池，一睹牽起台日兩地情誼的KANO吳明捷投手塑像，透過走讀城市，了解台日之間歷史的構連、感受與嘉義市發展息息相關的民主沿革。

▲▼ 日本名古屋高校生大使團首次抵嘉 與嘉義市高中生相見歡 。（圖／嘉義市政府提供） 。

▲嘉義市長黃敏惠向日本名古屋高校生大使團介紹 。（圖／嘉義市政府提供） 。

黃敏惠市長首先以「勇媽」向到訪的日本學生親切的自我介紹，並說明「勇媽」代表的是以媽媽的勇敢與堅毅，守護家庭的精神。黃敏惠市長表示，嘉義市是全台聞名的民主聖地，這裡的人們勤奮、踏實，重視教育與誠信，很榮幸能與這裡的人們並肩攜手，一同打拼，共同寫下歷史，也為民主做見證。黃敏惠市長歡迎自名古屋遠道而來的學生交流大使們來嘉，感受這座小城的歷史，以及生活於此的人們的熱情與努力。黃敏惠市長也打趣的以台語介紹懸掛於史蹟資料館中的橫幅「嘉義有情有義 借錢免寫字」，講述嘉義人的真誠與信用，生動的介紹不僅讓台下的台日學生連連驚嘆嘉義人的正直誠實，也更了解嘉義市這座小城的魅力與特質。

▲▼ 日本名古屋高校生大使團首次抵嘉 與嘉義市高中生相見歡 。（圖／嘉義市政府提供） 。

黃敏惠市長提到，前些日子，日本全國日台友好議員協議會長、名古屋市議員藤田和秀第6度來訪嘉義市，捎來名古屋市首次選送高中生前來台灣交流，就選定了嘉義市作為參訪目的地的好消息。市府也把握難得的機會，立即透過民政處、教育處、文化局及觀光新聞處跨局處的合作，遴選了15名高中生組成交流團。期待台日間的交流從過去因KANO電影結緣，進一步深化，拓展教育、文化等多方面的互動。

▲▼ 日本名古屋高校生大使團首次抵嘉 與嘉義市高中生相見歡 。（圖／嘉義市政府提供） 。

黃敏惠提到，嘉義市作為阿里山重要門戶，近代化的發展、都市化的設計與道路規劃都與過去台日間歷史關聯深刻，期待台日高中生們透過走讀城市，感受城市的脈動與發展變化，也期待學生間的交流為教育碰撞出更多精采，讓台日情誼能延續到下個世代。黃敏惠市長更熱情邀約高校生大使團12月時再度造訪嘉義市，感受管樂之都藝術與音樂交融的精采。

▲▼ 日本名古屋高校生大使團首次抵嘉 與嘉義市高中生相見歡 。（圖／嘉義市政府提供） 。

高校生大使團學生鬼頭胡桃作為學生代表致詞時表示，感謝黃敏惠市長親自為大使團介紹嘉義市風土人情，並邀請黃敏惠市長有機會時造訪名古屋；另一位大使團成員畑中煌生則表示，透過電影《KANO》感受到台日對棒球運動的同樣熱情，特別是前來嘉義公園路上見到嘉義市棒球場，更是感動滿滿；大使團成員前田菜摘則表示，置身於有百年歷史的嘉義公園中，見到日式建築保存完好，既親切又感動，感受到嘉義市對保留歷史的努力。

▲▼ 日本名古屋高校生大使團首次抵嘉 與嘉義市高中生相見歡 。（圖／嘉義市政府提供） 。

民政處長林家緯表示，本次的交流活動在百年嘉義公園內嘉義史蹟資料館昭和18舉辦歡迎式後，由嘉義在地高中生分組陪同名古屋高校生展開一整天的行程。行程設計以日治時期在嘉義市留下的建設為主，展現台日文化共融的成果，同時中午也一起大啖Netflix推薦的在地美食砂鍋魚頭、雞肉飯與豆漿豆花等。

為了這一次的交流活動，嘉義的高中學生利用短短一周的時間，事先成立LINE群組，分配學伴、運用自己中文名字諧音取日文名字方便記憶、準備嘉義市的日文導覽之外，也各自準備具有台灣或嘉義意象的伴手禮要送給來自日本的朋友，為本次的交流做足了準備。

民政處說明，藤田和秀議員因籌辦電影「KANO」在名古屋試映會，而與嘉義市結緣，過去曾參與國際管樂節，並六度拜訪嘉義市，對於雙方觀光、文化等交流推動不遺餘力。在本月20日特別到訪嘉義市說明推動選送名古屋市高校生交流大使來台研修計畫，促成本次交流活動。

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