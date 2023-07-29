嘉義市專任教師聯合甄選　錄取47名國民小學專任教師

▲▼ 嘉義市112學年度47名國民小學專任教師加入教育團隊 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市112學年度國民小學專任教師聯合甄選業於7月21日假嘉北國小辦理完成，計錄取47人，並於26日上午9時30分辦理公開介聘作業，為嘉義市各國小注入新血。

甄選會主委林瑞彥副市長表示，為精進教學並在降低教師控留率的政策下，本市繼去年辦理國小教師甄選，今年更擴大招才，經過初複試層層關卡的篩選，每位錄取的考生都是教學現場的即戰力，相信這些優秀的教師加入嘉義市的教育團隊，勢必能為嘉義市的教育帶來新風貌。這也呼應嘉義市十大旗艦計畫所提出「教育新世代」理念，「教育決定人才，人才決定未來」，透過建構完善且充足的教師系統，增進校園教學品質，打造孩子幸福學習環境。

今年國小教師甄選依簡章錄取47名正式教師，分別為普通類23名、英語類9名、自然類4名、美勞類3名、資訊類4名及專任輔導教師4名。介聘結果業公告於嘉義市112學年度國民小學專任教師聯合甄選報名系統網站（http://primary112.cy.edu.tw/default.asp）及嘉北國小公布欄。若有放棄介聘之正式教師缺額，將另於7月31日辦理第二次公開介聘作業。