全國中小學科學展　嘉義市榮獲縣市團體獎第二名

▲ 市長黃敏惠讚賞崇文國小作品「飛天遁地虎父子-貝氏虎甲蟲動物行為之探討」。（圖／嘉義市政府提供） 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中華民國第63屆中小學科學展覽會頒獎典禮於基隆市表演藝術中心演藝廳舉行，嘉義市表現亮眼，除了榮獲縣市團體獎第二名之外，代表嘉義市的參加隊伍更是不同凡響，得獎作品如下:崇文國小榮獲國小組生物科第一名、北興國中榮獲國中組生活與應用科學科(一)第二名、蘭潭國中榮獲國中組生活與應用科學科(二) 探究精神獎、康寧創新獎優等，以及輔仁中學國中部獲得國中組化學科聯發科技創造無限可能獎特優。

黃敏惠市長表示，期待透過科展創作讓孩子們學習到科學研究的方法與歷程，也讓孩子能從日常生活培養對科學的好奇心，進行主動探索、發揮創意及實驗操作，在探究與實作的過程，佐以文字的紀錄與口語的表達，將自己的研究成果及歷程進行分享，展現出科學軟實力同時增加學習成效。感謝用心指導的老師、校長用專業帶領孩子們學習，讓嘉義市的教育力在所有教育團隊的共同的努力下被看見。今年第63屆全國科展，嘉義市的代表隊在全國科展各組各科獲得卓越獎項，讓嘉義市一舉奪下縣市團體獎第二名，也突顯出嘉義市源源不絕的在地科學競爭力。

▲ 嘉義市北興國中北上領獎。（圖／嘉義市政府提供）

教育處林立生處長也指出，嘉義市在推廣科學教育上，除了透過辦理多項校內外科學教育活動鼓勵師生積極參與、啟發科學素養之外，也鼓勵師生積極參加科學展覽會，市府並協助參展作品邀請專家學者指導、提供諮詢，結合理論、經驗及實務以提高學生對科學之思考力、創造力與技術創新能力，參賽隊伍在來自全台好手中的激烈競賽中仍傳出佳績實在非常值得鼓勵與讚許。

▲ 嘉義市國中小於科展大放異彩。（圖／嘉義市政府提供）

獲得國中組生活與應用科(一)第二名北興國中「救從這裡來_圖像式避讓裝置效能之研究」的，該組作品著重於機電資訊在日常生活中的應用相關研究，需要進行硬體整合、程式編寫和測試。兩位作者林宥余和蕭聿淇同學花費了許多時間和心力，主動前往消防局進行測試，並成功得出研究成果。指導老師沈奕成也表示對學生們的付出感到驕傲。這項創新研究致力於提高道路安全，並特別專注於協助聽障人士，在評審們的高度讚譽下脫穎而出。

▲北興國中作品「圖像式避識裝置」，研者林宥余、蕭聿淇同學北興國中師生助聽障人士科展成果開創道路安全新里程 。（圖／嘉義市政府提供）

該研究的核心目標是設計一種圖像式避讓裝置，以減少駕駛人因密閉車室或音樂過大聲量而忽略救護車駛進造成的意外。這套裝置運用了AI鏡頭的視覺辨識功能，能夠偵測救護車警笛發出的特定音頻，迅速確認是否有救護車靠近。一旦偵測到救護車的存在，裝置將透過圖像式的警示標誌提醒駕駛者，提示救護車的位置及避讓方向，有效提高救護車通過車陣的效率，同時增強道路安全。

北興國中校長張仁澤校長表示，感謝沈奕成老師的指導，他悉心教導並帶領學生們建立有條理、分明的科學邏輯，確保完整的實驗規劃。同時，他也感謝家長會黃家豪會長的協助，提供BSI盲點偵測警示系統後照鏡支持學生研究測試。

張仁澤校長也提到，這項「救從這裡來_圖像式避讓裝置效能之研究」的獲獎榮譽，展現了北興國中學生的創新能力和學術實力，也為嘉義市教育的發展增添光彩。未來，期待這項研究成果能夠得到更多實際應用，為道路安全和救援效率的提升做出更大的貢獻。

榮獲國小組生物科第一名得獎作品「飛天遁地虎父子─貝氏虎甲蟲動物行為之探討」是在探討貝氏虎甲蟲的捕食、繁殖、築穴巢行為，這件作品是由崇文國小的學生游舒珈、李紫寧、黃詩蘊在溪邊遊玩時與甲蟲初相遇，感到萬分好奇進而展開研究，在李宗來老師及廖建溢老師的指導下，探討不同情況下貝氏虎甲蟲的動物行為，提出假說與實驗求證，具有科學探究的精神，印證了生活即科學，科學即生活的道理。