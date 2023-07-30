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嘉義市公私單位多元整合　獲5座C肝炎篩檢績優獎

▲▼ 嘉義市榮獲國民健康署五項B、C型肝炎篩檢績優獎 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市榮獲國民健康署五項B、C型肝炎篩檢績優獎 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部國民健康署舉行首屆B、C型肝炎篩檢績優頒獎，表揚暨鼓勵各縣市為消除C型肝炎篩檢及治療的努力。嘉義市衛生局榮獲「縣市篩檢追擊王」、陽明醫院榮獲「醫院成效績優獎」及「醫院團隊推動績優獎」、衛生福利部嘉義醫院陳詩典副院長榮獲「醫院首長推動績優獎」、嘉義市診所協會陳明煌理事長榮獲「地方推動者」等五個獎項。

▲▼ 嘉義市榮獲國民健康署五項B、C型肝炎篩檢績優獎 。（圖／嘉義市政府提供）

世界衛生組織（WHO）訂2030年消除病毒性肝炎，我國宣示提前於2025年C肝消除。國民健康署自2020年起擴大成人預防保健項目將B、C型肝炎篩檢列入，給付年齡為45至79歲終身一次，至今已檢查人數已超過500萬人，積極朝向2025年已篩檢陽性個案達8成完成治療，提前達到WHO之C肝消除目標。嘉義市為達成根除C肝目標，積極透過各醫療院所、各局處資源整合及在地相關協會、公會的協助，結合公部門及民間團體的力量，提供市民多元管道的免費C型肝炎篩檢，截至111年底，嘉義市30歲以上市民C肝篩檢涵蓋率達71.3%。另依據國民健康署健康促進平台資料顯示，截至112年4月，45至79歲C型肝炎篩檢涵蓋率為58.3％。

▲▼ 嘉義市榮獲國民健康署五項B、C型肝炎篩檢績優獎 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府衛生局廖育瑋局長呼籲，篩C肝很簡單，嘉義市目前有138家合約院所可提供成人預防保健及B、C型肝炎篩檢，45-79歲未曾篩檢過B、C型肝炎之民眾終身可享有一次免費篩檢服務。廖局長說，治療C肝也很簡單，嘉義市可開立C型肝炎口服藥物的醫療院所共有28家，如篩檢結果為陽性且血液中有C型肝炎病毒者，只要依照醫師指示完成C肝藥物治療並定期追蹤，服藥療程只約8-12週，治療率達99%，且副作用低，高達二十萬元藥費全由健保給付。

衛生福利部嘉義醫院陳詩典副院長提醒，研究顯示，糖尿病若合併C肝，會讓血糖更難控制，提高發生心肌梗塞、腦中風、腎臟病變等併發症的風險，也增加肝硬化與肝癌的機率，C肝患者罹患糖尿病的機率是非C肝患者的2倍。台灣肝臟研究學會、中華民國糖尿病衛教學會與中華民國糖尿病學會等3大學會制定指引，建議成人糖尿病患者一生至少需要篩檢一次C肝、新確診的糖尿病患應接受C肝篩檢，而高風險患者（靜脈注射藥癮、血液透析洗腎、肝功能異常者）則需要每年篩檢1次。

C型肝炎是沉默的殺手，也是許多肝臟疾病的始作俑者，更是會衍發許多肝外疾病。衛生局籲請符合年齡的市民主動前往合約院所篩檢，為自己的健康把關，儘早發現及治療以降低C型肝炎對健康的威脅，一起保護我們小心肝。(嘉義市成人預防保健合約院所與C型肝炎口服藥物治療院所名單：https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=6031&s=2295&ccms_cs=1&state=09ED6BBD9BA90914)

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