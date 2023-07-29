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嘉義市防治登革熱　加碼100元獎勵NS1快篩服務醫療院所

▲▼ 防治登革熱 嘉義市再加碼100元獎勵NS1快篩服務醫療院所 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼嘉義市 防治登革熱 再加碼100元獎勵NS1快篩服務醫療院所 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

登革熱疫情持續升溫，為儘早找出隱藏在社區中的個案，阻斷病毒傳播，嘉義市政府鼓勵醫療院所加強通報，並輔以登革熱NS1快篩試劑檢測，繼推行主動通報獎勵金500元禮劵措施後，嘉義市再加碼獎勵執行登革熱NS1快篩並通報之醫療院所，每案可獲得100元禮劵。

▲▼ 防治登革熱 嘉義市再加碼100元獎勵NS1快篩服務醫療院所 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府衛生局廖育瑋局長表示，截至26日全國本土登革熱病例已累計630例，其中以台南及雲林確診數最多，嘉義市目前無確診病例。但因地理位置緊鄰台南、雲林等高風險地區，更須做好防範措施。嘉義市已於112年7月17日起推出，自登革熱高風險地區旅遊，返家後2周內如出現登革熱疑似症狀者，至轄內提供登革熱NS1快速篩檢服務的醫療院所就醫，接受NS1快篩，如經確診並配合完成防疫作為，確診民眾及主動通報的醫療院所皆可獲得500元禮劵。為了更便民，鼓勵更多醫療院所加入快篩行列，以利早期發現登革熱個案，即日起嘉義市再加碼NS1快篩服務院所完成篩檢及通報者，每件100元禮劵獎勵。

廖局長表示目前正值暑期旅遊旺季，人口移動迅速，請民眾提高警覺加強自身防蚊措施，盡量穿著淺色長袖長褲，並適時使用經衛生福利部核可之防蚊藥劑，如從東南亞國家返國，或有南部(台南、雲林、高雄)旅遊史，出現發燒、頭痛、眼窩痛、出疹等登革熱症狀，請盡速至本市「登革熱NS1快篩試劑」合作院所就醫，並主動告知旅遊史。

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