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嘉義市天晴足球俱樂部　臺灣企銀五人制足球聯賽冠軍

▲▼ 嘉義市天晴足球俱樂部奪得2023臺灣企銀五人制足球聯賽冠軍慶功宴 黃敏惠市長到場祝賀 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市天晴足球俱樂部奪得2023臺灣企銀五人制足球聯賽冠軍慶功宴，黃敏惠市長到場祝賀 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2023臺灣企銀五人制足球聯賽於今年6月底完賽，嘉義市天晴足球俱樂部再次成為大贏家，在朱家葦總教練率領之下，最終以8勝之姿全勝封王獲頒冠軍獎盃，完成隊史三連霸，市長黃敏惠、議長陳姿妏等人也出席慶功宴，一起與球員分享喜悅。

▲▼ 嘉義市天晴足球俱樂部奪得2023臺灣企銀五人制足球聯賽冠軍慶功宴 黃敏惠市長到場祝賀 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，嘉義市天晴足球俱樂部自110年起在朱總教練的號召及葉董事長的支持下，成立並投入臺灣企銀五人制足球聯賽，第一年就以10戰全勝之姿拿下冠軍，接著去年以13勝1和1敗完成二連霸，今年找來2名巴西職業級外援助陣，戰力整合再升級，實力更加提升，在朱總教練率領之下，最終以8勝之姿全勝封王獲頒冠軍獎盃，完成隊史三連霸！而本季除了再次奪下冠軍寶座外，團體獎項也獲頒公平競爭獎，個人獎項則由隊長王琨崴拿下MVP，而朱總教練在球員轉任總教練後的首季聯賽就拿下最佳教練獎，更是難得，再次感謝所有辛苦的球員、教練及行政團隊。

▲▼ 嘉義市天晴足球俱樂部奪得2023臺灣企銀五人制足球聯賽冠軍慶功宴 黃敏惠市長到場祝賀 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長感謝天晴集團董事長葉志忠先生，對教育領域長期以來的投入和支持。葉董事長作為北興國中的校友，深刻體現著飲水思源的精神，將資源回饋給教育領域。葉董事長一直在默默地為教育和體育事業付出，展現對教育的關懷，更彰顯出長遠規劃的前瞻性。天晴善盡企業社會責任，更推動著ESG（環境、社會、公司治理）的理念，將企業的經營納入對環境和社會的關懷，也期許五人制足球運動在大家的見證下，成為嘉義市的運動特色之一，為嘉義地區的選手提供更具未來性的發展機會，有陽光的地方就有天晴。

天晴能源集團葉志忠董事長在慶功宴中特別感謝黃敏惠市長的鼓勵，並肯定教練、球員的辛苦付出，將冠軍的20萬元獎金悉數頒發給球隊，做為教練與球員的獎金，以激勵球隊在未來的比賽，甚至未來參與國隊性比賽時，持續奪得好成績！葉董事長並表示，不只要讓冠軍成為球隊的傳統，接下來還將要挑戰國際，今年嘉義市天晴在足協、亞足聯的輔導下，已經幾乎完成亞洲俱樂部認證的申請，希望我們能成為代表國家第一個參與亞冠五人制的球隊。

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