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網美自豪1年床戰300人「性讓我充滿力量」　興致來餐廳桌下就開戰

▲▼網美隨機狩獵「1年嘿咻300人」　餐廳桌底當砲場：做愛讓我充滿力量。（圖／翻攝自IG／Annie Knight）

▲澳洲網紅自豪「1年床戰300人」，某次甚至在餐廳桌底下直接開戰。（圖／翻攝自IG／Annie Knight）

記者趙蔡州／綜合報導

一名自稱是「澳洲性生活最活躍女性」的成人網美安妮（Annie Knight）近日受訪時，坦承經常透過網路交友App找人「約砲」，曾經在一年內與300人發生性行為、在1天內與不同的5位男人上床，有些人甚至成為她的「常客」名單。

根據PerthNow報導，26歲安妮是成人平台OnlyFans的一名創作者，也經常在instagram曬出自己的火辣身材，吸引超過2.6萬多名粉絲追蹤，她日前接受媒體訪問時，更大方談論性事引起關注。

安妮自豪說，她在一年內與300人發生性行為，甚至1天內與5位不同的男人上床，這些人大多都是她透過交友App認識的，有些人甚至因此成為她的「常客」，被她列入「長期床伴」名單。

▲▼網美隨機狩獵「1年嘿咻300人」　餐廳桌底當砲場：做愛讓我充滿力量。（圖／翻攝自IG／Annie Knight）

▲▼網美隨機狩獵「1年嘿咻300人」　餐廳桌底當砲場：做愛讓我充滿力量。（圖／翻攝自IG／Annie Knight）

▲安妮表示，性愛會讓她感覺良好，讓身體充滿力量。（圖／翻攝自IG／Annie Knight）

她說自己真的非常喜歡性愛，「做愛後，我總是感覺到充滿力量」、「性愛讓我感覺良好」。她還坦承，她有時候會在公共場所「情慾難耐」，這時她就會把「男伴」拉到衛生間解決，甚至有一次約會時，直接就在餐廳的桌子下搞了起來。

她的開放與大膽的作風受到不少粉絲喜愛，但也因此經常收到粉絲一些奇怪的要求，像是有一位粉絲就寄了一本劇本給她，希望她能照著劇本的內容演出，不過最後被她拒絕了，因為劇本有一點拍攝難度，她說「我不是一個優秀的演員」。

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