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社會 社會焦點 保障人權

網紅私刑正義逆轉！猝死女嬰驗出K毒保母不起訴　生父彫博慘了

記者陳宏瑞／高雄報導

網紅「鳳梨」吳泓逸的友人一名11個月大女兒2021年10月間到保母家2天，就因頭部嚴重受創、送醫後不治，體內還驗出K他命反應。案件曝光後引起網友公憤，一群人跑到保母家灑冥紙、丟雞蛋洩憤，甚至動手毆打保母，檢方經過2年多的偵查，在6月將蔡姓保母和丈夫處分不起訴，不過，檢方在偵查過程中意外查出，女嬰的蔡姓生父在案發後馬上剃光頭髮，但他的毛髮卻驗出K他命反應，不排除女嬰是吸入二手K他命毒煙，因此另案偵辦蔡姓生父涉嫌過失致死、使未成年施用毒品等罪。

▲▼網紅鳳梨爆料，高雄仁武，刺青師好友11月大女嬰遭保母虐死。（圖／記者賴文萱攝）

▲刺青師彫博（左）控訴蔡姓保母虐死女兒。（圖／記者賴文萱攝）

全案發生在2021年10月13日，在刺青界小有名氣的彫博將女嬰託付給高雄仁武區有合格執照的蔡姓保母照料，怎料僅短短2天，孩子頭部就遭到重創，經送醫搶救後仍宣告無效死亡，彫博透過好友網紅鳳梨發聲，指控保母虐嬰致死，全案曝光後引起社會輿論譁然。

在案發第一時間，即有一群男女前往蔡姓保母家撒冥紙、丟雞蛋，經警方到場對空鳴槍後才制止，並將涉案的21人帶回偵辦，後來網路上又瘋傳另段蔡姓保母遭私刑影片，監視器畫面拍下，4名男子到保母住處興師問罪，雙方交談沒幾句，黑衣男子就突然動手賞巴掌，隨後保母更數次被推倒在地，甚至遭踹，整段影片長達7分58秒。

▲▼鳳梨揭女嬰身亡！網友公憤「私刑報復」到保母家撒冥紙、砸雞蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲網友到場丟冥紙、放鞭炮洩憤，警員則到場攔阻。（圖／記者許宥孺翻攝）

在影片曝光後，彫博也承認，「動手的人是我」，並表示事發時間就是女兒過世的隔天，當時他前往保母家質問女兒為何會受到重傷致死，對方回應是「摔倒」，彫博認為保母說謊，氣憤之下出手施暴，而彫博事發後也剃光頭髮，並在胸前刺上女兒圖案，引發各界熱議。

事後警方成立專案小組，將動手的14人送辦；而蔡姓保母和丈夫也被高雄市政府認為女嬰有受虐的情形，獨立提告。

▲女嬰爸刺下對女兒的思念 。（圖／民眾提供）

▲女嬰爸刺下對女兒的思念 。（圖／民眾提供）

橋頭地檢署檢察官在偵辦過程中，採集了蔡姓保母、吳姓丈夫毛髮檢驗，發現兩人並無K他命反應，擴大偵辦後，在去年1月14日採集蔡男最長的頭髮送驗，卻檢出K他命反應，檢方依採檢時間回推，研判案發當時蔡男仍有施用K他命。

檢方研判，因蔡女、吳男兩人體內都無K他命殘留，排除女嬰在保母家中吸入毒煙，加上蔡姓生父被驗出有吸毒，因此研判女嬰應是在家中吸入K他命毒煙，才會造成體內驗出K他命反應

檢方在偵辦後於今年6月將蔡姓保母、吳姓丈夫處分不起訴，而蔡姓生父涉嫌過失致死、使未成年施用毒品的部分則另案偵辦中

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