網紅「白癡公主」+女警示範防身術！宣導租屋安全、防跟蹤性騷

記者陳以昇／新北報導

新北市婦幼警察隊為了宣傳租屋安全、跟蹤尾隨如何自救及簡易防身術，找來百萬網紅「白癡公主」共同拍攝宣傳影片，用輕鬆詼諧又逗趣的風格達到宣傳效果，白癡公主用自身租屋遇到的不愉快經驗，現身說法，提醒大家要懂得如何保護自己，面對騷擾與侵犯決不能姑息。

▲網紅白癡公主親自示範防身術 。（圖／記者陳以昇翻攝）

網紅「白癡公主」在Youtube有156萬的訂閱，新北市婦幼警察隊為了教導大家應具備的法律觀念及可以採取的各種防範作為與技巧，找來白癡公主一起拍攝影片，她也分享自己在外租屋不愉快經驗，女警也現身提供租屋注意小細節。

▼網紅白癡公主宣傳租屋安全小細節 。（圖／記者陳以昇翻攝）

另外為了防範跟蹤，也告訴民眾，當發現有人尾隨時，不要第一時間就回家，會被知道住在哪裡，增加了以後返家安全，並盡量不要邊走路邊講手機，會忽略周遭人事物，第一時間先讓自己處在安全區域並報警求助。

對於性騷擾肢體侵犯時，女警與白癡公主也示範運用簡單及迅速的自身防衛動作反制，讓對方知難而退，以爭取機會與時間讓自己離開危險情境，報警求助。新北婦幼隊表示，婦幼安全一向為新北警最重視的治安工作之一環，本次以租屋安全及防身術為宣導主軸，結合網紅拍攝影片，運用影音通路分享擴大宣導量能，更希望能有實質效能，真正做到「保護」、「守護」、「愛護」的三護安全目標。

▼網紅白癡公主宣傳遇到跟騷如何自救 。（圖／記者陳以昇翻攝）