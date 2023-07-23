只喝白開水！NanaQ貼「為何我能存到錢」被罵爆　網翻舊文打臉

▲NanaQ分析自己為何會存到錢。（圖／翻攝自Facebook／NanaQ）



記者施怡妏／綜合報導

近日在網路上流傳了一份表格，分析為什麼長輩存得到錢，年輕人卻存不到錢，總共有11個項目進行比較，引發外界熱議；以自律極簡原則走紅的網紅「NanaQ」，也跟上這波熱潮，在表格中多增加一列，分享自己為何可以存到錢，而其他人卻不行的原因。

NanaQ在臉書發文，重新編排了表格，多加一欄「NanaQ」，只喝白開水、吃飯吃七分飽，洗澡只用一塊手工皂，家裡沒有鍋子也沒有電視，在家運動，不會花錢去健身房，養狗的花費只有狗飼料，「懶得買東西，自己賺自己享福，活在當下，超愛存錢」。

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貼文一出，網友卻狂吐槽，「我知道妳想表達的，但七分飽不是一種餐點喔」、「因為被說有味道，所以從水洗改成手工皂了嗎」、「那妳是活在當下的自助餐欸，其實每個要花錢的活動都可以解釋成活在當下欸」、「沒看到發文者是本人，我還以為是誰又在臭」、「為什麼活在當下還要存錢，不是有多少花多少才是活在當下嗎，妳根本在為自己的未來考慮吧」、「好像要抵抗資本主義，結果超愛存錢，超可悲」。

▲網友翻舊文打臉。（圖／翻攝自Facebook／NanaQ）



甚至還有網友貼出NanaQ以前的貼文打臉，說沒有電視，卻在5月時發文拍家裡電視，看自己上新聞的文章。另外NanaQ還曾在IG轉發好友的限動，假日到外面教室上「彈跳床運動」課程，甚至上周六（17日）還到咖啡廳喝咖啡，不過NanaQ則回應，那是朋友請客的咖啡。