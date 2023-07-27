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巴西變性網紅遭逮！涉交友軟體誘騙　「噴槍燙皮膚」還逼吞藥

▲▼巴西變性網紅維多莉亞（Vitória Guarizo）。（圖／翻攝自Facebook／Vitória Guarizo Demito）

▲巴西變性網紅維多莉亞遭警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook／Vitória Guarizo Demito）

記者張方瑀／綜合報導

巴西一名變性網紅涉嫌和男友共同施暴並搶劫一名商人遭警方逮捕。據了解，他們透過交友軟體誘騙對方至家中，下藥後利用熱刀和噴槍施虐，並勒索近9000美元（約台幣28萬元），最後被丟棄在市中心一輛車裡。

根據《每日郵報》報導，現年25歲的變性網紅維多莉亞（Vitória Guarizo）在IG擁有超過110萬人追蹤，但警方指出，她在5月18日和男友梅內賽斯（Gabriel Meneses）透過交友軟體誘騙一名商人到她位於聖保羅的家中，施虐並勒索對方。

警方報告顯示，事發當天，維多莉亞告訴受害男子自己剛從杜拜返國，而且前男友又開始毆打她；該名男子聽信後，立刻前往維多莉亞家中，沒想到他一走進屋裡，隨即遭到包含梅內賽斯在內的兩名男子毆打。

▲▼巴西變性網紅維多莉亞（Vitória Guarizo）。（圖／翻攝自Facebook／Vitória Guarizo Demito）

▲維多莉亞在IG有超過110萬人追蹤。（圖／翻攝自Facebook／Vitória Guarizo Demito）

男子除了遭下藥外，還被梅內賽斯等人利用熱刀和噴槍折磨，還威脅他交出銀行帳戶密碼，就連頭部也被利器毆打了好幾下。警方表示，嫌犯將105美元（約台幣3303元）匯進維多莉亞的帳戶，另外4017美元（約台幣12.6萬元）匯給梅內賽斯，其餘317美元（約台幣9.9萬元）則分給了其他幾名共犯。

受害男子在施暴下昏厥，最後在城市內的一輛車中醒來。

聖保羅公安部指出，經調查發現，維多莉亞和梅內賽斯都參與了這起案件，「他們強迫一名男性服用精神藥物，並使用酷刑迫使對方轉帳，當局也在他們的屋內搜出手機、電腦、毒品和各種用於鎮靜受害者的藥物。」

維多莉亞的公關團隊則指出，目前拘留只是暫時的，辯護團隊仍在進行調查，「維多莉亞也會全面配合，釐清事實真相，相信她證明自己的清白。」

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