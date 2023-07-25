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社會 社會焦點 保障人權

換臉A片案小玉「長髮+美甲」連律師也訝異　求法官別加重改判

記者黃哲民／台北報導

曾為百萬YouTuber的網紅「小玉」朱玉宸，涉與助理莊炘睿將高嘉瑜、黃捷等知名女性的容貌，以「深偽Deep Fake」的AI技術取代日本AV女優五官，移花接木合成換臉A片出售牟利1000多萬元，一審被依違反《個人資料保護法》共119罪各判刑5年6月與3年8月，檢方上訴求重判，高院二審今開庭，小玉2人都認罪並請求別加重改判，小玉說已反省並與部分被害人和解，莊男說工作難找，再重判恐怕賠償被害人都有問題。

▲▼換臉案小玉出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲昔日網紅「小玉」朱玉宸（前）因販賣換臉A片案到高院出庭，仙氣打扮還做美甲，一度讓記者認不出本尊。（圖／記者黃哲民攝）

原本身材就瘦削的小玉，今出庭不僅戴著口罩，更頂著一頭飄逸長髮，加上一副大眼鏡，頗有幾分仙氣，現場記者一度以為他是辯護律師的正妹助理，但左等右等不見小玉出現，直到開始庭訊，法官進行人別訊問，眾人驚覺這名「正妹」就是小玉，還有人眼尖發現小玉雙手膚質與骨節看得出是男生，但他做了美甲。

▲▼網紅小玉朱玉宸賣換臉A片案新北地院辯論終結，被害人高雄市議員黃捷出庭後受訪，還跟小玉同框 。（圖／記者黃哲民攝）

▲昔網紅「小玉」朱玉宸（後中）販賣換臉A片案到新北地院一審出庭，被害人高雄市議員黃捷受訪時，意外跟小玉同框 。（資料照／記者黃哲民攝）

本案是檢方接受10位「換臉」A片被害人的請求，上訴二審主張小玉2人利用網路散布被害人遭合成的不雅影片，廣為流傳無法完全刪除，造成被害人社會形象、精神受到難以彌補的傷害，還得時刻擔心不雅片是否暗中流傳或死灰復燃，加上小玉2人沒賠償和解，據此主張一審判刑過輕，應加重改判。

一審認定小玉2人涉犯《個人資料法》非公務機關未於蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料、《刑法》販賣猥褻影像及加重誹謗等3項罪名，從重依《個資法》論處，119位被害人受害情節1罪1罰，將小玉每罪各判刑5月，合併應執行5年6月、得易科罰金200萬5000元，莊男每罪各判刑3月，合併應執行3年8月徒刑、得易科罰金133萬5000元。

此外，小玉還被宣告沒收犯罪所得共1208萬4766元，這也成為今天庭訊重點之一。小玉的律師聲請函詢銀行是否仍凍結小玉的帳戶，法官表示銀行先前函覆早已於2021年10月解封，但聽律師表示小玉刷存摺看得到一筆258萬元存款卻不能動用、懷疑已被扣押但沒計入已沒收的犯罪金額，法官同意再度發函查明。

小玉2人本案沒上訴，今仍表示認罪，抗辯檢方上訴要求重判沒道理。小玉說一審其實判很重，他已跟部分被害人和解，這段時間也有反省，莊男說現在工作不好找，若再重判恐怕賠償被害人都有問題。辯護律師指出，扣除多位提告求償、陸續判決的被害人，小玉2人已另跟17人和解，其餘被害人因個資保密，小玉2人無從主動接洽，希望法官協助排定調解。

▲▼小玉出庭。（圖／記者陳以昇攝）

▲昔網紅「小玉」朱玉宸（中）因販賣換臉A片案，到新北地院一審出庭。（資料照／記者陳以昇攝）

法官諭知擇期再開庭。小玉走出法院不回應記者發問，僅拱手說「謝謝」便坐進計程車離開。辯護律師說，對於小玉造型的改變，他也有點驚訝。律師表示，本件已和解的17位被害人因委任同1位律師來談，所以很順利，原本預估每位被害人精神慰撫金10萬元到20萬元，但本案黃捷與另1位被害人附帶民事求償各獲判賠100萬元，也有多位被害人提出高額求償，律師坦言，小玉目前幫人剪輯影片，賠償能力很困難。

本案源於2020年底，檢警接獲被害人報案求助，查出崛起於YouTube、累積100萬人次點閱追蹤的網紅「小玉」朱玉宸（現年28歲），同年7月起陸續在推特（Twitter）、Telegram設立「台灣網紅挖面」等粉絲團與群組，以註冊會員才可購買的方式，販賣利用「深偽Deep Fake」AI技術合成的換臉A片。

▲尊打電話給小玉關心近況。（圖／翻攝自小玉臉書）

▲昔網紅「小玉」朱玉宸因換臉A片案淡出幕前。（圖／翻攝自小玉臉書）

小玉取用現成日本A片，將片中女優臉孔換成遭「盜臉」的知名女性容貌，達到以假亂真、甚至真假難分程度，受害者以女藝人、網紅、直播主居多，包括雞排妹鄭家純、脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾拉，還有高雄市議員黃捷、立委高嘉瑜等民代。

檢警於2021年10月18日搜索小玉住處與工作室，約談小玉與負責擷取「臉模」的助理莊炘睿（現年24歲），查出遭「盜臉」被害者共119人，小玉賣片不法獲利多達1000餘萬元。新北地院一審審理時，黃捷等5位受害人出庭不原諒小玉，更不約而同瞪著小玉、目光如劍，小玉低頭不敢迎視，輕聲說：「再次非常抱歉！」

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