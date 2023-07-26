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竹山靈德廟城隍慶祝192年聖誕　南投配天宮7／31起遶境將進行交管

▲竹山靈德廟城隍今天慶祝192年聖誕。（圖／南投縣政府提供）

▲竹山靈德廟城隍今天慶祝192年聖誕。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

有近200年歷史的竹山鎮靈德廟，今天（農曆6月9日）適逢建廟192週年廟慶和一年一度的城隍聖誕千秋祝壽大典系列活動啟動日：廟方表示，城隍聖誕祝壽大典從今日起持續到8月1日（農曆6月15日），最後一天將會舉辦盛大的全鎮祈福城隍繞境活動。

南投縣長許淑華今天也一早也在縣府民政處長林琦瑜、靈德廟主委林信雄及地方人士陪同下，親自前往以三獻禮向城隍爺參拜祝壽，並祈求縣境內平安順遂，無災無難。

許淑華表示，靈德廟建廟已有192年，歷史悠久，主祀城隍爺神威顯赫，相當靈驗，庇佑地方安寧，是竹山地區的重要信仰中心，今天各界齊聚一堂為城隍爺祝壽，各地宮廟也都會來進香參拜祝壽，相當熱鬧，透過遶境慶典文化活動的舉辦，也能帶動地方發展。

▲2023南投市城隍文化祭復辦，南投警方將進行交通管制。（圖／南投警分局提供）

▲2023南投市城隍文化祭復辦，南投警方將進行交通管制。（圖／南投警分局提供）

此外，創建於清嘉慶四年（1799年）的縣內三級古蹟南投配天宮，為本縣四廟合一的特殊廟宇，每逢農曆6月15日亦會舉辦城隍尊神暗訪及遶境活動：首日「暗訪遶境」將於 7月 31 日 （一） 晚上7時起展開，8月1 日（二）「日巡遶境」於下午1時起延續活動，家家戶戶準備豐盛供品祭拜，祈求城隍爺庇祐、平安順遂。

南投警分局指出，活動期間預估參與遶境成員、朝香信徒、參觀民眾及遊客將造成人車潮湧現而衝擊南投市區道路交通，將於活動期間結合警、民力編組投入交通疏導工作，並針對遶境路線範圍實施交通管制，相關管制範圍如下：

▲▼2023南投市城隍文化祭復辦，7月31日、8月1日分別有遶境活動。（圖／南投警分局提供）

▲2023南投市城隍文化祭復辦，南投警方將進行交通管制；竹山靈德廟城隍今天也慶祝192年聖誕。（圖／南投警分局、南投縣政府提供）

一、7月30日上午8時起至8月1日晚間22時止，行人臨時徒步區（禁止車輛通行）：中山街（三和三路以北、民族路以南）及文昌街（彰南路以東、復興路以西）；二、7月31日下午17時起至23時止公告管制路口：民族建國路口、華陽南陽路口、南崗南陽路口、南陽民族路口、祖祠彰南路口、三和三路大同街口、祖祠復興路口、彰南路三和一路口等8處；三、8月1日中午12時起至20時止公告管制路口：集賢路建國路口、南崗路民族路口、南崗路南陽路口、南崗路祖祠路口、華陽路祖祠路口、中興路民族路口、中興路三和三路口、彰南路三和一路口等8處。

警方提醒，上述管制期間內除住戶、在地工作人員、公務車、救護車、媒體採訪車等彈性放行，非該區內住戶汽車禁止進入市區，並呼籲用路人避開遶境活動時間、路線及管制路段；住戶如欲進入管制點時，請配合出示身分證明文件，另外南投分局官方臉書也會發布相關管制訊息。

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