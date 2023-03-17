BLACKPINK、五月天高雄接力開唱！　交通管制一次看...這3天最塞

▲五月天在世運主場館舉行4天演唱會。（圖／翻攝自Facebook／五月天阿信）



記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

高雄3、4月接連舉辦韓國女團BLACKPINK、張惠妹、五月天等超大咖演唱會，預計湧入歌迷恐超過43萬人次，為了疏通人流，高雄市警局祭出交通管制，請民眾避開路段，提前改道，並配合現場工作人員和警察指示，勿有推擠行為。

近期不少歌手、團體演唱會皆選定高雄為舉辦場地，包括女子天團BLACKPINK於3/18-19、五月天於3/29、31、4/1~4/2皆在高雄世運主場館；張惠妹於3/31、4/1、4/3~4/5、4/8~4/9、4/14~4/16共10天皆在高雄巨蛋；大港開唱則是4/1-2，在駁二藝術特區舉行。

▲ BLACKPINK於3/18、19開唱，2場預計湧入8萬人。（圖／翻攝自Instagram／jennierubyjane）



為了應對滿滿人潮，市警局宣布交通管制路段，BLACKPINK、五月天演唱會期間，世運大道全線、軍校路608巷實施交管；張惠妹演唱會期間，博愛二路北向禁止迴轉；大港開唱演唱會期間，必信街以南區域劃設行人徒步區。

本次活動交通運輸最大能量預計在3/31、4/1、4/2這三天，屆時除了加派警力加強各路段交通疏導，另外捷運世運站、巨蛋站等站堤，因距離會場距離短，散場時群眾容易在捷運站口外推擠，而造成踩踏事件，警方會增派警力加大緩衝區空間，請參加民眾在離場時，配合現場工作人員和警察指示，依序搭車離開，勿有推擠行為。

▲張惠妹舉行為期10天的演唱會，讓歌迷看得過癮。（圖／台灣好音樂提供）



高雄市警局提醒，去年曾發生南韓梨泰院人潮推擠、踩踏的死亡事件，針對活動現場安全措施，都會落實SOP流程辦理，再次提醒參加民眾現場如遇突發狀況，務必不要驚慌、不要推擠，依現場工作人員指示行動，讓大家開開心心看演唱會，平平安安回家。

此外，在3/18、19、4/1~4/4、4/8、4/15的演唱會結束後，高雄市府會在晚上8點至凌晨2點，於駁二大義區C8&C9倉庫廊道加碼舉行「夜駁二派對」，參加民眾可持演唱會票根，加食延暢，憑演唱會票根，可贈送飲料！