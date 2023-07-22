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社會 社會焦點 保障人權

笑到嘿咕！萬安演習7／25登場　高雄女警「超破台語」爆笑宣傳

記者吳世龍／高雄報導

今年度的（112年）萬安46號演習（南部地區），將於25日（星期二）13時30分至14時00分，實施警報傳遞發放、燈火交通管制、避難疏散等。演習前夕，高市警局特別製作「萬安演習、靜香放送」短影片，以女警講台語不太流利的輕鬆方式，再度提醒南部地區民眾，演習管制時間與應遵守現場人員指揮。

▲▼高市警局特別製作「萬安演習、靜香放送」短影片，以女警講台語不太流利的輕鬆方式，提醒民眾，演習管制時間與應遵守現場人員指揮。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高市警局特別製作「萬安演習、靜香放送」短影片，以女警講台語不太流利的輕鬆方式，提醒民眾，演習管制時間與應遵守現場人員指揮。（圖／記者吳世龍翻攝）

影片女主角是警員連盈智，服務於高市警三民第二分局覺民路派出所，自警專33期畢業後服務已6年餘。平時台語普普的她，為了影片效果，特別在未排演的情況下即興錄製，說了一口破台語，後經導演現場教學惡補後，立即以「輪轉台語」口音講述萬安演習宣導內容，反差效果令人笑噴，強化提醒市民遵守萬安演習人車管制疏散規定，可謂非常用心。

▲▼高市警局特別製作「萬安演習、靜香放送」短影片，以女警講台語不太流利的輕鬆方式，提醒民眾，演習管制時間與應遵守現場人員指揮。（圖／記者吳世龍翻攝）

也請各位看到影片的市民朋友們，大家一起動動手指協助競相放送(靜香放送)，將影片轉傳給家人與親朋好友，一起配合做好萬安演習的管制措施。

高市警察局再次提醒您，演習期間務必配合各項管制措施，藉由演習建立居安思危的觀念，以減少戰時人員及財產的損害。若拒絕配合軍警、民力之指揮，將違反民防法第21、25條規定，可處新臺幣 3 萬元以上，15 萬元以下罰鍰，勿因輕忽大意而讓自己的荷包失血喔！

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