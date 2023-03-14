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國際自由車環台公路賽南投站明登場　縣府公告交管時間範圍

▲國際自由車環台公路賽明於南投縣登場，縣政府公告交通管制。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲國際自由車環台公路賽明於南投縣登場，縣政府公告交通管制。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣唯一國際公路賽「2023年國際自由車環台公路賽」，15日將於路線第四站的南投縣登場，為讓比賽順利進行，縣政府也進行交通管制預演，包括賽會期間（上午8時至下午2時），除濁水溪產業運輸大道，公路全面禁行砂石車。

縣府及警察局交通隊13日舉行交通管制預演，副縣長王瑞德除慰勉執勤員警辛勞，也表示本次賽事有助於提升南投觀光首都的國際能見度，特別事南投段路線風景美優、賽道長又有挑戰性，交通管制的執行攸關比賽成敗；縣府也應縣民關注做了很多籌備工作，並沿途設立標誌，一起為國際選手加油。

國際自由車環台公路賽明天上午9時30分從縣政府出發後，將繞行南投1圈：行經南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮等8大鄉鎮，最後繞行日月潭1圈後抵達終點向山遊客中心，共計169.43公里，也是本屆環台賽單站距離最長的一站。

▲國際自由車環台公路賽明於南投縣登場，縣政府公告交通管制。（圖／南投縣政府提供）

縣府公告，自今晚6時至15日下午2時止實施交通管制：縣政府週邊包括三和一路（中興路至大同南街）、中興路（三和二路至復興路）、復興路（中興路至三和二路）、三和二路（復興路至中興路），自15日上午7時起至10時完全淨空管制；另於縣府綜合大樓前停車場、三和一路（中興路至大同南街）、縣府出口至復興路延伸200公尺， 從今晚上6時起至15日上午10時止，道路兩邊汽機車格禁止停車。

15 日比賽當天實施交通管制的道路，還有南投市台3線、台14乙線；名間鄉台3線、台16線；集集投54縣道、台16線、139縣道；水里鄉台16線、台21線、131號縣道；魚池鄉131號縣道（含台21線共線路段）；日月潭環潭公路（台21線及台21甲線）；台21線向山遊客中心出口往水社遊客中心方向延伸400公尺全面管制；埔里鎮台14線、131號縣道、和平東路；國姓鄉台14線；草屯鎮台14線、台3線（草溪路）、中正路、中興路。

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