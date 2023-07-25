金溥聰批羅智強「搞把戲」　苗博雅：他的話一半對、一半錯

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰25日受訪時表示，國民黨立委參選人羅智強提出「政黨輪替大聯盟」是滅自己威風、長他人志氣，更痛批「你在最安全的地方搞這種把戲，我看不起」。對此，立委參選人苗博雅指出，金溥聰的話一半對、一半錯，錯的部分是，羅智強現在沒那麼舒適了；對的部分是，小雞能否真心支持侯友宜，停止墊高民眾黨總統參選人柯文哲。

苗博雅認為，金溥聰的話一半對、一半錯，錯的部分是，羅智強現在沒那麼舒適了，因為有她在跟羅智強拚；對的部分是，侯友宜雖然穩住，但民調還是墊底，其關鍵在於國民黨是否能停止墊高民眾黨總統參選人柯文哲，小雞能否真心支持侯友宜。侯老三是目前客觀事實，國民黨現在「政黨輪替」喊得越響亮，藍軍越會集中給民調比侯友宜高的柯文哲。

不過，苗博雅也指出，藍白陣營現在最大的差別，就是白營很清楚地表態，柯文哲不當副的，而這也是柯民調向上、侯民調向下的關鍵原因，藍越急，棄保越發酵，柯文哲支持度就越高。她說，柯文哲目前戰術是「小雞包圍母雞」，想將侯友宜變成「有體無魂」的稻草母雞，自己吸收藍軍小雞的能量。

苗博雅斷言，若藍營小雞高喊「政黨輪替是最高目標」，就是幫柯文哲集中選票，723國民黨全代會後，侯友宜到底是穩住還是穩死，有兩個指標可以觀察。第一個指標是，國民黨提出「政黨輪替大聯盟」的人，會不會表態只支持侯友宜？第二個指標是，羅智強與台北市議員徐巧芯，何時強力表態「唯一支持侯友宜」？若以上兩指標出現，侯友宜定於一尊；若以上兩指標未出現，侯友宜定於老三，就是這麼簡單。