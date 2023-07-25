金溥聰稱「柯侯配100％不可能」　藍委嘆：這樣跟誰談都不會成功

▲侯友宜、柯文哲。（圖／記者屠惠剛、湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（25日）公布民調，民進黨總統參選人賴清德36.4％，民眾黨總統參選人柯文哲27.8％，國民黨總統參選人侯友宜20.2％敬陪末座，而鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，非綠整合困難引發藍基層焦慮。國民黨立委陳玉珍25日表示，不管整合柯文哲還是郭台銘，整合不一定以我為尊，這樣跟誰談都不會成功，應該先放下執著。

對於郭台銘動作頻頻，陳玉珍表示，郭董一直都有勤跑地方、不只最近，他一直宣導兩岸和平理念、如何改變國家等等，全代會通過徵召侯友宜之後，接著進入朱立倫說的非綠大聯盟整合三階段，第二階段整合應該要開始了，為了團結下架民進黨，應該要有具體方案開始實施。

對於侯友宜競辦執行長金溥聰日前說「柯侯配百分百不可能」，陳玉珍指出，不管整合柯文哲還是郭台銘，整合不一定以我為尊，這樣就不叫整合了，應該大家要有共同理想跟步驟，要團結讓執政輪替，不是說一定要以我為主，這樣跟誰談都不會成功，應該先放下執著。

陳玉珍表示，郭台銘全台跑透透，除了總統候選人外，各地還有很多小雞，民眾黨揚言可能在各地提出人選，整合可以同步進行，立委部分朱立倫也要想想辦法，幫助各地小雞、讓國會可以過半。

對於2024選情，陳玉珍指出，小雞都非常辛苦，基層有非常多的力量，包含挺郭、挺侯跟挺柯，都是泛藍陣營，小雞都很為難跟辛苦，黨中央要幫助他們，至少國會過半要達到。

陳玉珍表示，基層民眾都很焦慮，要怎麼樣才可以團結，最終大家都希望不讓民進黨繼續執政，黨中央要提出具體可行方法，各地小雞都非常辛苦，哪一方都得罪不起、不敢得罪，黨中央還是要出來說句話。

對於侯友宜當副手的可能性？陳玉珍指出，不該考慮誰正誰副，應該提出一個機制，包含鄭麗文跟陳長文都有提出，應該先討論機制，讓這些人可以進入機制，最後達成目標、大家的共同理念，這是黨中央應該要做的，不是直接誰當正誰當副。

陳玉珍表示，有8成以上議長對郭董寄與厚望，非綠部分大家都希望整合，黨中央要想出可行方法，促成非綠力量團結，不一定誰正誰副，這應該是可以開放討論的，不能一直覺得自己是老大，這樣很容易破局，需要黨高層的智慧。