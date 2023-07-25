柯文哲最新民調下滑　林濁水：硬搞716遊行做白工還自爆

▲最新民調顯示，柯文哲的支持度微幅下降。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據台灣民意基金會25日公布的「政黨感情、候選人特質與2024台灣總統選舉」最新民調顯示，民進黨總統參選人賴清德36.4％，民眾黨總統參選人柯文哲27.8％，國民黨總統參選人侯友宜20.2％敬陪末座。對此，民進黨前立委林濁水就在臉書指出，柯文哲跟民眾黨的民調皆下滑，「看來硬搞716，不只白做工，自爆威力不小。」

台灣民意基金會25日公布「政黨感情、候選人特質與2024台灣總統選舉」最新民調，在政黨支持度方面，32％民主進步黨，23％中國國民黨，17.3％台灣民眾黨，1.8％時代力量，1.9％台灣基進，顯見兩大黨支持度上揚，小黨支持度萎縮。總統參選人的部分，第一名的賴清德，個人特質以維護台灣主權最受肯定；居次的柯文哲，民眾肯定他有親和力；第三的侯友宜，個人特質以處理好兩岸關係表現最好。

對此，林濁水表示，從民調可以看出，賴清德提升國際地位的評價遙遙領先，三人比，獨得39.5%還可以，比他的支持度還高，原來「疑賴論」吵個不停，只是做白工；而柯文哲支持度雖然仍是第二，卻從29.1%掉到27.8%，民眾黨支持度更從22.2%重挫掉到17.3%，掉回第三原形，他認為，是受到716凱道遊行影響，「看來硬搞716，不只白做工，自爆威力還不小。」

針對此份民調，媒體人周玉蔻也在臉書發表看法，「不出所料，716仇女真相遭揭穿，柯文哲民調向下轉折，開始滑落。」