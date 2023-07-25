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防柯文哲「水門案」重演　蔣萬安加強宣導新規：不希望再有車泡水

記者袁茵／台北報導

面對杜蘇芮颱風逼近，中央氣象局25日下午2時30分發布陸警，屏東、恆春半島列首波警戒範圍。台北市今年採取一但宣布水門「只出不進」4小時後，就會拖吊堤外滯留車輛，台北市長蔣萬安表示，希望藉由2022年經驗，確保市民生命財產安全，不要引起車子泡水事件再發生，意指前台北市長柯文哲2022年10月尼莎颱風導致的「水門事件」。

▲▼中颱杜蘇芮進逼台灣，台北市長蔣萬安因應颱風來襲，特別視察建國抽水站及總管理中心防颱整備情形。（圖／記者湯興漢攝）

▲中颱杜蘇芮進逼台灣，台北市長蔣萬安因應颱風來襲，特別視察建國抽水站及總管理中心防颱整備情形。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

面對杜蘇芮颱風逼近，蔣萬安25日下午視察建國抽水站及總管理中心，並且於會後接受媒體訪問。針對北市府公運處25日上午9時發布水門新規新聞稿，引發外界誤以為水門已「只出不進」的烏龍事件，蔣萬安表示，一定是等到確定正式宣佈時，才會透過正式管道向市民宣布，包括電視跑馬燈、簡訊等方式，目前就是由各局處宣導該措施。

至於不斷宣導該政策，是不是擔心重演過去類似狀況？蔣萬安回應，當然是藉由2022年經驗，希望第一是確保市民生命財產安全，第二是不希望引起後續類似車子泡水事件再次發生，所以今年採取新措施，而措施上路前也得讓市民朋友知道，這部分會加強宣導，倘若發布「只出不進」消息，就會告知民眾在4小時內把堤外車輛遷移，若沒遷移則會採取必要的公權力，確保市民財產安全。

▲▼中颱杜蘇芮進逼台灣，台北市長蔣萬安因應颱風來襲，特別視察建國抽水站及總管理中心防颱整備情形。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中颱杜蘇芮進逼台灣，台北市長蔣萬安因應颱風來襲，特別視察建國抽水站及總管理中心防颱整備情形。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中颱杜蘇芮進逼台灣，台北市長蔣萬安因應颱風來襲，特別視察建國抽水站及總管理中心防颱整備情形。（圖／記者湯興漢攝）

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