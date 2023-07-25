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杜蘇芮陸上警戒晚間將再擴大！3縣市戒備　後期路徑不排除再北偏

▲▼杜蘇芮陸上警報發布，氣象局14:40說明。（圖／翻攝氣象局直播）

▲杜蘇芮陸上警報發布，氣象局14:40說明。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風今(25日)下午2時半陸警發布，屏東、恆春半島列首波警戒範圍，目前仍維持中度颱風上限，最快今傍晚到明天有機會轉強颱，氣象局表示，隨颱風靠近，今晚陸警警戒區可能逐步擴大將台東、高雄和台南列入。另根據國外少數模式預測，杜蘇芮進入台灣西南海面可能路徑再北偏。

杜蘇芮今(25日)下午2時的中心位置在北緯18.2度，東經123.8度，即在鵝鑾鼻的東南方約510公里之海面上，以每小時13公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒 48 公尺（約每小時 173 公里），相當於 15 級風，瞬間最大陣風每秒 58 公尺（約每小時 209 公里），相當於 17 級風，七級風平均暴風半徑300公里。

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根據氣象局最新資料顯示，杜蘇芮颱風過去3小時暴風圈略為擴大，中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西移動，其暴風圈已進入巴士海峽，陸上部分將對屏東及恆春半島構成威脅。

氣象局技正羅雅尹表示，杜蘇芮颱風過去3小時暴風圈略為擴大300公里，維持中度颱風上限，朝西北西往呂宋島北方海面接近，暴風圈影響巴士海峽東側，颱風暴風圈明天上午將影響台灣南端陸地，恆春半島和屏東列警戒範圍，預計今天晚上到深夜隨著颱風逐漸靠近，陸警警戒區將慢慢擴大到台東、高雄或台南。

▲▼杜蘇芮颱風來襲，氣象局7/25下午14:30發布陸上警報。（圖／氣象局）

▲杜蘇芮颱風來襲，氣象局7/25下午14:30發布陸上警報。（圖／氣象局）

羅雅尹指出，杜蘇芮颱風眼清晰，目前仍維持中颱上限，今天到明天上午接近呂宋島過程，環境有利發展，不排除有可能轉強颱或維持中度颱風上限。

至於颱風後續路徑動態，羅雅尹指出，杜蘇芮預計今天到明天(26日)進入巴士海峽，周四(27日)沿著台灣西南海面北上到中國福建。

不過杜蘇瑞颱風路徑恐怕仍有變數，羅雅尹表示，多數模式預測杜蘇芮將從巴士海峽、台灣西南海面到中國，但有少數模式模擬顯示，杜蘇芮可能接近台灣西南部北偏往福建，是明天到後天要關注的，在地形或導引氣流交互作用下，是否讓杜蘇芮颱風往北偏，氣象局未來將密切觀察。

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