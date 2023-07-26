　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

杜蘇芮襲台東！一男一女受困栗松溫泉　3民宅淹水...客廳全爛泥

▲「杜蘇芮」颱風路徑持續向台灣逼近，花蓮地區海邊受已開始出現強陣風及長浪。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲「杜蘇芮」颱風路徑持續向台灣逼近，東海岸已開始出現強陣風及長浪。（圖／記者王兆麟翻攝）

文／中央社

颱風「杜蘇芮」來襲，台東地區昨晚起出現間歇性雨，造成成功鎮3民宅淹水；另有1名女子及外籍男子因溪水暴漲受困栗松溫泉，2人目前安全有保暖衣物，消防人員已前往協助。

颱風「杜蘇芮」來襲，台東縣政府昨天宣布今天上班上課，但因今晨仍出現間歇性雨勢，有民眾到台東縣長饒慶鈴臉書（Facebook）留言希望能有颱風假。饒慶鈴表示，根據中央氣象局資料，台東縣未達停班停課標準，但會持續密切注意風雨變化。 台東縣消防局今天上午接獲通報，指1名26歲台灣籍女子與29歲外籍男性友人昨日在栗松溫泉紮營，2人今天早上往回走時遇到溪水暴漲受困，需要協助。

台東縣消防局關山大隊長廖昱眾接受中央社記者電話訪問表示，目前2人都安全，保暖衣物皆有，手機電量充足，但現場無訊號。目前利稻至栗松溫泉的道路預警姓封閉，路況不是很好，昨晚山區下一整夜雨，下切栗松溫泉的山路都是泥濘，消防人員會先想辦法下切到受困人員紮營河床。

另外，東海岸昨晚出現間歇性驟雨，成功鎮省道112K旁排水溝遭雜草垃圾阻塞，水流轉彎往民宅衝進去，造成路邊3戶民宅淹水，整個客廳充滿泥濘，屋主一家人整晚無法入睡，擔心半夜或明天又有大水沖進來。

受災戶莊姓女子說，前幾年曾淹過水，這次颱風來襲前就有通知里長要清淤，但里長只把攔阻垃圾的水閘門拿走而已，昨晚10時下大雨把雜草垃圾沖到狹窄處，大水無處宣洩，全部灌進屋內，水雖然暫時已退，但煩惱再次淹水，昨晚全家人無法入睡，希望相關單位能好好重視，改善水溝逢雨必淹的問題。

饒慶鈴上午巡視災害應變中心，並前往知本溪視察。她表示，目前有幾條道路預警性封閉，部分住戶預警性撤離，目前還是維持正常上班上課。 台東縣政府指出，台東地區從昨天晚上開始下雨，雨勢不大，今天上午大武地區出現間歇性驟雨，接近中午時，整個台東地區風雨逐漸增強。

ET快訊
快訊／今晚、明天都停班停課！　台東宣布了
快訊／暴風圈觸陸了！陸上戒備範圍出爐
快訊／颱風發威！大樓招牌掉落　砸捷運出口處
李玟告別式流程曝光！　扶靈人士驚見「超大咖天后」
快訊／吸毒害死愛女　彫博怒發聲！
快訊／高雄5區風雨達標　今晚起停班課
快訊／監院認定「確診者不能投票」剝奪投票權　影響人數曝光
快訊／戴寧詐助理費　遭判刑10年6月
快訊／高雄宣布1區今晚停班課
快訊／暴風圈即將觸陸！「雲林以南」全列陸上警戒區　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高中生疑遭霸凌輕生　涉案前學務主任再停聘1個月

杜蘇芮來了！金門「全海岸線列管制區」限入　違者可罰25萬

「五教共主」涉斂財騙色稱病停審破局　坐輪椅出庭信徒護駕

快訊／板橋車站南三門2街友互毆　1人遭KO命危送醫急救

九頭身美女議員遭判10年6月！　戴寧喊「清白參政」：會再上訴

快訊／杜蘇芮發威！台北東區「招牌掉落」　砸在地下街出口處

杜蘇芮襲台東！一男一女受困栗松溫泉　3民宅淹水...客廳全爛泥

快訊／爆抽K害死愛女　彫博怒發聲：甘我屁事

九頭身美女議員涉詐助理費！遭判刑10年6月　律師：一定會上訴

涉佔8萬貨款遭公司提告解僱　貨運行前員工半夜提油縱火洩憤

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

楊祐寧陪坐月子狂吃還忘帶東西！　妻：你生還我生？他神回覆笑翻

何潤東夫妻「結束16年異地生活」！　林姵希「生活不能自理」搬到大陸

高中生疑遭霸凌輕生　涉案前學務主任再停聘1個月

杜蘇芮來了！金門「全海岸線列管制區」限入　違者可罰25萬

「五教共主」涉斂財騙色稱病停審破局　坐輪椅出庭信徒護駕

快訊／板橋車站南三門2街友互毆　1人遭KO命危送醫急救

九頭身美女議員遭判10年6月！　戴寧喊「清白參政」：會再上訴

快訊／杜蘇芮發威！台北東區「招牌掉落」　砸在地下街出口處

杜蘇芮襲台東！一男一女受困栗松溫泉　3民宅淹水...客廳全爛泥

快訊／爆抽K害死愛女　彫博怒發聲：甘我屁事

九頭身美女議員涉詐助理費！遭判刑10年6月　律師：一定會上訴

涉佔8萬貨款遭公司提告解僱　貨運行前員工半夜提油縱火洩憤

IG新功能！大頭貼「多1月亮」不怕訊息轟炸　5步驟設定

高中生疑遭霸凌輕生　涉案前學務主任再停聘1個月

杜蘇芮來了！金門「全海岸線列管制區」限入　違者可罰25萬

不斷更新／全台颱風假懶人包！台東風雨達標　今晚、明天停班停課

「五教共主」涉斂財騙色稱病停審破局　坐輪椅出庭信徒護駕

不滿說真話就被砍　陳玉珍酸侯友宜「穿國王新衣」獲全民擁戴

林心如高中母校26億賣達欣工　將改建剛需型住宅大樓

快訊／颱風「杜蘇芮」暴風圈觸陸了！海、陸上戒備範圍出爐

快訊／板橋車站南三門2街友互毆　1人遭KO命危送醫急救

黑海糧食協定失效　散裝船期貨市場運價連日上揚

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

社會熱門新聞

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

猝死女嬰驗出K毒保母不起訴　生父彫博慘了

快訊／小玉再為換臉A片案出庭！頂「仙氣長髮」現身

華航副機師遭槓片重擊頭部　男大生闖禍判賠141萬

即／北市信義分局警官寢室身亡！警封鎖現場調查

即／花蓮縣府宣布「3鄉鎮」：下午停班停課

即／高雄男8樓墜樓當場死亡

虐嬰案逆轉！冤保母盼恢復執照　社會局打臉

快訊／爆抽K害死愛女　彫博怒發聲

監視器「這畫面」逆轉真相！猝死女嬰生父吸毒釀禍

吸金38億！新北愛立康藥局老闆夫妻慘了

黑幫大哥鎖定「有殼族」快速借款　2年狠撈5千萬

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

更多熱門

相關新聞

台鐵南迴線17時後各級列車全面停駛　平溪深澳支線下午陸續停開

台鐵南迴線17時後各級列車全面停駛　平溪深澳支線下午陸續停開

杜蘇芮對台灣威脅漸增，台鐵今(26日)下午再宣布，南迴線下午17時後各級列車行駛外，平溪線、深澳線等支線下午13時40分起陸續停駛。

不斷更新／全台颱風假懶人包！各縣市停班課一覽

不斷更新／全台颱風假懶人包！各縣市停班課一覽

杜蘇芮逼近！蘇花路廊不排除預警性封閉

杜蘇芮逼近！蘇花路廊不排除預警性封閉

LIVE／暴風圈將觸陸「颱風假機率增」　氣象局最新說明

LIVE／暴風圈將觸陸「颱風假機率增」　氣象局最新說明

杜蘇芮發威！花蓮2便橋遭沖毀

杜蘇芮發威！花蓮2便橋遭沖毀

關鍵字：

台東杜蘇芮

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

有機會放假了！中南部今納陸警警戒區

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

快訊／7-11開出4張千萬發票！

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

5歲童囂張媽「老公也慘了」！診所小編急喊1句話

猝死女嬰驗出K毒保母不起訴　生父彫博慘了

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

SpeXial前成員遭毆濺血　當街扭打爆2波亂鬥

不斷更新／全台颱風假懶人包！各縣市停班課一覽

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面