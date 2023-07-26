杜蘇芮襲台東！一男一女受困栗松溫泉　3民宅淹水...客廳全爛泥

▲「杜蘇芮」颱風路徑持續向台灣逼近，東海岸已開始出現強陣風及長浪。（圖／記者王兆麟翻攝）

文／中央社

颱風「杜蘇芮」來襲，台東地區昨晚起出現間歇性雨，造成成功鎮3民宅淹水；另有1名女子及外籍男子因溪水暴漲受困栗松溫泉，2人目前安全有保暖衣物，消防人員已前往協助。

颱風「杜蘇芮」來襲，台東縣政府昨天宣布今天上班上課，但因今晨仍出現間歇性雨勢，有民眾到台東縣長饒慶鈴臉書（Facebook）留言希望能有颱風假。饒慶鈴表示，根據中央氣象局資料，台東縣未達停班停課標準，但會持續密切注意風雨變化。 台東縣消防局今天上午接獲通報，指1名26歲台灣籍女子與29歲外籍男性友人昨日在栗松溫泉紮營，2人今天早上往回走時遇到溪水暴漲受困，需要協助。

台東縣消防局關山大隊長廖昱眾接受中央社記者電話訪問表示，目前2人都安全，保暖衣物皆有，手機電量充足，但現場無訊號。目前利稻至栗松溫泉的道路預警姓封閉，路況不是很好，昨晚山區下一整夜雨，下切栗松溫泉的山路都是泥濘，消防人員會先想辦法下切到受困人員紮營河床。

另外，東海岸昨晚出現間歇性驟雨，成功鎮省道112K旁排水溝遭雜草垃圾阻塞，水流轉彎往民宅衝進去，造成路邊3戶民宅淹水，整個客廳充滿泥濘，屋主一家人整晚無法入睡，擔心半夜或明天又有大水沖進來。

受災戶莊姓女子說，前幾年曾淹過水，這次颱風來襲前就有通知里長要清淤，但里長只把攔阻垃圾的水閘門拿走而已，昨晚10時下大雨把雜草垃圾沖到狹窄處，大水無處宣洩，全部灌進屋內，水雖然暫時已退，但煩惱再次淹水，昨晚全家人無法入睡，希望相關單位能好好重視，改善水溝逢雨必淹的問題。

饒慶鈴上午巡視災害應變中心，並前往知本溪視察。她表示，目前有幾條道路預警性封閉，部分住戶預警性撤離，目前還是維持正常上班上課。 台東縣政府指出，台東地區從昨天晚上開始下雨，雨勢不大，今天上午大武地區出現間歇性驟雨，接近中午時，整個台東地區風雨逐漸增強。