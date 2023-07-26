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杜蘇芮逼近南台灣　張善政指示強化應變措施、保障市民安全

▲桃園市市長張善政今天上午主持市政會議時指出，颱風中心雖不會登陸，各單位應強化應變能力，保障市民安全。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張善政今天上午主持市政會議時指出，颱風中心雖不會登陸，各單位應強化應變能力，保障市民安全。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對杜蘇芮颱風逐步逼近南台灣，桃園市長張善政今（26）日主持市政會議時指出，因應颱風過境，市府團隊務必強化各項應變措施，桃園雖相較於南部地區影響程度雖較小，但絕不能掉以輕心，要把颱風對市民產生不便降至最低，各單位須強化第一線應變能力、反應速度及合作精神，保障市民安全。

張善政表示，杜蘇芮颱風路徑從最初偏北，隨著預測路徑南修，根據中央氣象局預測，颱風中心將不會登陸，目前颱風暴風半徑已逐漸觸及南部縣市，相較南部位於暴風圈範圍內，颱風對桃園的影響減輕較多，昨天基北北桃有共識才於晚間8時宣布今天照常上班上課。

張善政認為，已指示市府各局處預先做好防颱整備工作，7月24日中央氣象局發布海上颱風警報，市府亦同步設置風災應變中心三級開設，昨天召開杜蘇芮颱風應變整備會議，確認各項防颱措施是否完備，預估今天雨勢變大，市府將機動加速相關應變作為。

此外，颱風過境期間，為確保桃園各地的供電供水穩定，已請經發局確實掌握桃園各區供電供水是否正常，若有異常情形，必須立即通報台電與台水公司，在安全無虞情況下恢復供電供水，以避免市民不便。

張善政強調，颱風過境後，易有樹枝斷落、樹葉滿地或招牌掉落情形，請環保局等相關單位務必於第一時間恢復市容。南部已出現首例登革熱死亡個案，由於雨後難免有小規模積水，務必留意清除積水，加強防範登革熱疫情發生。

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