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竹市裝卸貨停車格　8／1起試辦智慧停車柱開單科技執法

▲8月1日起在市區23處路邊裝卸貨停車格啟動試辦。（圖／新竹市政府提供）

▲8月1日起在市區23處路邊裝卸貨停車格啟動試辦。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府領先全國開辦「裝卸貨停車格智慧停車柱開單及科技執法」，自8月1日起在市區23處路邊裝卸貨停車格啟動試辦。新竹市長高虹安期透過智慧開單設備取代人工開單，也透過科技執法解決裝卸貨車格長期遭占用的問題，保障真正有需求的車輛裝卸貨使用，避免無車格可用及併排裝卸貨影響行車安全，若試辦成效良好，未來規劃每年將設置600柱智慧停車柱，實現安居科技城的城市願景。

「科技導入政策，讓數位協助行政！」高虹安表示，「裝卸貨停車格智慧停車柱開單及科技執法」為全國首創，智慧停車柱解決人力不足問題，更可提高行政效率，若試辦成效良好，未來將擴大辦理，可透過後台管理掌握停車使用數據，滾動式檢討停車政策。此外，智慧停車柱透過智慧計時及影像辨識，提高停車位周轉率，讓真正有需求的民眾都可以使用公共停車資源。

交通處長倪茂榮說，目前路邊停車格以人工收費，有收費效率低、耗費人力、停車單易遺失等缺點，且無法即時掌握路邊車格使用狀況。市府也屢接獲民眾反映，裝卸貨停車格每小時收費20元常遭長期停放，導致物流車輛僅能併排停車，違規又影響行車安全，真正有需求的車輛卻無法使用。為此，市府引進智慧停車柱取代人工開單，搭配科技執法提高開單效率，將有效解決裝卸貨停車格遭占用的問題。

交通處說明，8月1日起將在市區23處開辦首波「裝卸貨停車格」試辦智慧停車柱開單及科技執法，採無紙化收費、限貨車停放，收費時段為早上8時到夜間22時，前30分鐘免費、31至60分鐘收費30元，限停1小時，超過1小時即採取科技執法。民眾取車時可直接利用手機掃瞄QR code第三方支付繳費， 享有9折優惠，更不用擔心忘記繳費，若習慣持單繳費的民眾，可在隔日到四大超商多媒體機列印補單繳費。

交通處表示，智慧停車柱系統採雙AI車牌辨識運作，不僅作業速度快、辨識準確度高達99.99%，當車輛停入車格後，自動偵測並建立車輛停靠的照片及數據資料即時傳送至系統後台，同時提供辨識、計時及收費等多種功能，且內建電池並以太陽能綠色能源做為備援電池充電使用，讓民眾進出停車更安全、方便及達到低碳環保節能目的。

交通處指出，科技執法時間為自停車起1小時後開始執行，停車超過1小時或非貨車停放，智慧車柱就立即拍照存證實施科技執法，將依道路交通管理處罰條例第56條處600元至1200元罰款，呼籲民眾依規停放，遵守相關交通規定。

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