突破百站里程碑　竹市YouBike2.0全面升級再新設30站

▲新竹市長高虹安市長從芙洛麗飯店騎Youbike至新竹巨城購物中心站點。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

YouBike突破百站里程碑！新竹市政府今(5)日舉行「新竹市YouBike突破百站」記者會，新竹市長高虹安宣布，YouBike2.0新設30站將於6月底前全數完成啟用，合計既有站點72站，全市YouBike站點總數將正式突破100站大關，提供本市市民以及觀光客更多元的交通選擇，市府逐步實現交通暢行及永續宜居的施政藍圖。

高虹安說，疫情趨緩後，本市YouBike使用率也逐步提升，今年1至4月累計超過43萬人次，總騎乘人數超過815萬人次，顯示YouBike已成為許多民眾生活中不可或缺的一部份。交通處長倪茂榮表示，高市長上任後即責成交通處儘速盤點合適站點，進而辦理新設規劃，並將既有49站YouBike1.0於6月底前全部升級為YouBike2.0，致力為市民提供更優質、智慧化的公共自行車租借服務。



高虹安指出，本次新設站點主要是深入住宅區、學校周邊、辦公場所並增加觀光區站點，以縮短站點間距離，同時增加學校站點，讓學生族群在使用公共自行車更為方便。此外，目前市府團隊緊鑼密鼓籌備的大眾運輸月票專案，內容亦將納入YouBike，透過結合各種大眾運輸工具，提供市民們第一哩及最後一哩路服務，除了提升本市公共運輸使用率外，亦能落實全球淨零碳排目標，更讓民眾大幅節省荷包支出，創造多贏局面。

微笑單車董事長劉麗珠表示，新竹市是一座小而美的城市，擁有17公里海岸線以及眾多學區，而讓民眾、學生擁有優質的代步工具一直是微笑單車創辦的初衷，很恭喜竹市即將在6月底突破100站，相信百站不只是終點，未來新竹市必定能再向前跨出一大步，攜手達成全球2050年淨零碳排目標。

交通處長倪茂榮補充，新設站點30站規劃業已完成，針對住宅、辦公區域，並增加學校周邊站點及觀光景點周邊，並以縮短站點間距離及填補站點間空隙為原則，未來市府將持續傾聽民意，透過建案開發攜手民間捐贈設置站點，滿足民眾的使用需求。

交通處表示，今年6月底前將完成新站30站YouBike2.0建置，並且將原本共站之舊站點全面更新為YouBike2.0，民眾借還車無須再考慮新舊系統問題，6月底也將投入新車400輛，方便民眾騎乘。