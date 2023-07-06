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「桃竹竹苗通勤月票」計畫再送審查　4縣市爭取中央核定

▲新竹市長高虹安相當重視市民生活品質及大眾運輸需求。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安相當重視市民生活品質及大眾運輸需求。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

交通部公路總局於6月21日召開「桃竹竹苗生活圈通勤月票」審查會議，會中委員提出4縣市清分費用分攤方式、後續年度經費編列情形、上線時程與台鐵配合等意見。新竹市政府表示，對於市民期盼已久的月票通勤方案，新竹市與桃園市、新竹縣、苗栗縣共同展現積極作為，在首次審查會議結束後，4縣市不僅自行紀錄委員建議，也據此提早修正計畫書，昨(5)日已再速提中央進行審查，盼交通部儘速召開第2次審查會議，儘速核定、及早上路實施，共創「民眾、中央、地方」三贏局面。

「市府先自行加快速度送審，為了市民權益，一點也不能等待！」新竹市政府交通處長倪茂榮指出，因從6月21日審查結束迄今，尚未收到交通部正式會議紀錄及審查意見，但市府不想等待，必須爭取民眾權益，因此僅能就會議上自行紀錄的內容先行修正，包含4縣市清分費用分攤方式、後續年度經費編列情形、上線時程與台鐵配合等進行補充說明，待收到正式會議紀錄後，再進行補充。倪茂榮說明，4縣市先自行記錄、快速修正送審，不但共同顯示了強大決心，這更代表著廣大市民及桃竹竹苗生活圈的殷殷期盼，希冀交通部儘速召開第2次審查會議，供市府與相關單位儘早完成前置作業，縮短上路期程。

新竹市長高虹安相當重視市民生活品質及大眾運輸需求，積極落實「交通暢行」的施政藍圖，行政院於今年2月公布「公共運輸月票補助方案」後，高市長立即出面協調鄰近縣市合作爭取，同時責成交通處研擬相關方案，主動邀集桃園市、新竹縣、苗栗縣成立「桃竹竹苗生活圈通勤月票」籌備小組，在3月召開首次會議凝聚高度共識，於5月12日將桃竹竹苗通勤月票計畫送交通部審查，共同爭取中央5億元補助。

市府指出，一個多月後，交通部公路總局6月21日終召開第1次審查會議，在此期間市府已召開6次會議，透過4縣市攜手廣蒐民意並進行數據分析，與運輸業者、車機業者、票證公司共商月票方案與營運規則，「桃竹竹苗生活圈通勤月票」上路後不僅減輕民眾負擔，更能有效緩解交通壅塞問題，並為2050淨零碳排盡份心力。

交通處指出，為縮短月票上路時程保障民眾權益，市府積極與中央溝通、並配合審查意見修正，現已先行紀錄並補充及修正計畫再送審查，待交通部核定後即可同步啟動相關前置作業，包含與客運業者、刷卡機廠商與票證公司溝通進行軟硬體設備修改，並於台鐵火車站設置月票系統與刷卡機，屆時也請交通部協助台鐵局盡速完成系統建置，讓「桃竹竹苗生活圈通勤月票」儘早上路，中央地方合力讓竹竹地區民眾盡早享有優質的通勤優惠。

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