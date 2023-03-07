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攜手竹科園區改善交通　高虹安召開交通改善小組會議

▲高虹安昨日召開交通改善小組第2次會議。（圖／新竹市政府提供）

▲高虹安昨日召開交通改善小組第2次會議。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安昨(6)日主持交通改善小組第2次會議，聘請陽明交通大學張新立委員、吳宗修委員、吳昆峯委員、逢甲大學蘇昭銘委員、前臺北市政府秘書長張哲揚、前臺北市政府交通局副局長鄭佳良等6人擔任交通改善小組顧問，並討論園區交通改善相關議題，經會議決定優先改善介壽路與金山街口易肇事路口及試辦光復路一段525巷調撥車道。

高虹安表示，園區交通問題隨都市發展及園區擴張日益嚴重，新竹市民長期以來對園區交通改善殷殷期盼，因此上任後隨即成立交通改善小組，盤點梳理園區交通問題，尋求改善小組顧問團隊診斷，期能打通任督二脈逐步提出改善方案。她說，園區交通問題已累積數十年，解決園區交通問題須循序漸進，市府團隊將廣納專家學者寶貴意見，希望能將園區交通問題從大頭痛逐步變成小頭痛。

高虹安說明，上任後即親自視察介壽路與金山街口交通安全議題，發現諸多問題亟待改善，在里長座談會時，亦接受仙水里林美玉里長陳情改善光復路一段525巷交通瓶頸，同時也接獲民意代表關心此議題；經交通改善小組討論後，請交通處進一步研擬金山街與介壽路口交通改善方案，並著手規劃「試辦光復路一段525巷調撥車道」前置作業，透過試辦評估交通改善成效。

高虹安也指出，交通改善為長久、持續性的工作，推行光復路一段525巷試辦調撥車道，應與附近里民、科管局、學校等單位溝通；市府也會與科管局、實驗中學一同研議，可能試辦家長接送臨停區內部化，以減少接送造成的車流影響。此外，介壽路周邊住宅區鄰近科學園區，市府將評估YouBike及自行車道路線等方案，也請交通處與新竹科學園區共同研議可行性。

交通處長倪茂榮表示，上午尖峰時段市區及竹東方向每小時超過3500輛車，由光復路經介壽路進入園區，光復路一段525巷約1200輛車、金山街約1100輛車同時進入介壽路，該路口尖峰車流近6000輛，導致光復一段525巷常因介壽路與金山街口瓶頸，排隊車輛嚴重回堵至鎮安宮、介壽路車流也回堵至光復路一段，交通瓶頸由介壽路與金山街口不斷向外擴張，天候不佳時，進入園區周邊重要道路更是動彈不得。交通處2月進行周邊路口流量調查，光復路一段525巷上午尖峰流量調查，往園區方向車流量占84%，已趨近實施調撥車道條件，故納入交通改善小組討論。

發言人施淑婷指出，前市府都市更新審議通過世界高中旁大型建案1000戶即將入住，該建案緊鄰介壽路，將為該路口帶來更大衝擊，市府也會提前著手因應。

市府表示，介壽路與金山街口111年發生32件事故，是竹市前5大易肇事路口，進一步分析是因路口過大，車輛通過時間長、衝突點多，也因機車待轉空間過小、車流量大，機車外溢與車行動線衝突，導致交通事故。綜合上述因素，交通改善小組優先針對「介壽路與金山街口、光復路一段525巷」列為短期優先改善重點，會中也與新竹科學園區取得共識，攜手改善此處交通瓶頸。

交通處說明，介壽路與金山街口過大，導致路口通過時間長、全紅清道時間長壓縮綠燈時間等問題，必須透過基礎資料蒐集，包括路口流量調查、延滯調查、號誌時制計畫等資料，進而提出交通改善方案，同時透過交通工程改善，包括Z字型行穿線、行人庇護空間、縮小路口、檢討車道配置、分隔島延伸及加大機車待轉區等，減少衝突點兼顧行人安全。

交通處強調，將依交通改善小組決議，優先啟動介壽路與金山街易肇事路口改善規劃設計作業，同時辦理介壽路、光復路一段525巷沿線路口交通資料蒐集，規劃「試辦光復路一段525巷調撥車道」前置作業並與地方溝通，經交通改善小組確定後將儘速試辦，以紓解園區交通。

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