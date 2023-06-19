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高虹安攜四縣市共推「生活圈通勤月票」　力爭交通部核定

▲ 四縣市首長及副首長與貴賓進行合影。（圖／新竹市政府提供）

▲ 四縣市首長及副首長與貴賓進行合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

行政院(112)今年2月公布「公共運輸月票補助方案」，新竹市長高虹安立即指示新竹市交通處主動邀集桃園市、新竹縣、苗栗縣組成「桃竹竹苗生活圈通勤月票」籌備小組，期間召開6次會議，規劃4種月票，並於5月12日將提案計畫送交通部審查，今(19)日由新竹市長高虹安與新竹縣長楊文科、桃園副市長蘇俊賓、苗栗副縣長鄧桂菊一同在新竹市政府宣示，4縣市將在6月21日交通部審查會議中爭取核定，提供桃竹竹苗民眾更便利、更經濟的公共運輸服務。

｢接下來第四個生活圈月票就是桃竹竹苗！｣高虹安表示，市府努力蒐集民意和客運、交通運輸業者合作，透過數據和計算分析將方案盡善盡美的提出，盼6月21日交通部審查可以順利過關。今天4縣市共同合作推出月票方案，是希望可以透過票價的誘因，讓民眾可以習慣和使用大眾運輸，進而減少私人運具的上路量，改善新竹縣市的交通問題，同時也讓桃園與苗栗通勤可以更加便捷，並為2050淨零碳排盡下一份心力。

高虹安也說，新竹市有6個火車站，是竹市重要公共運輸節點，新竹火車站每日進出超過4萬人次，未來桃竹竹苗合作推動月票，整合YouBike、市區公車、公路客運、國道客運等，將提供市民朋友無縫轉乘的運輸服務，此外，6月底竹市YouBike將突破百站，桃竹竹苗年底累計將達736站，預期將吸引許多民眾購買月票，歡迎市民朋友多多使用。

「桃竹竹苗100年前我們是一家，100年後的我們華麗轉身成為科技重鎮。」蘇俊賓表示，4縣市加起來的工業產值將近4.7兆，共同向中央呼籲，這裡有最重要的產值、就業人口和跨區需求，因此提出的通勤月票版本，希望可以盡快得到交通部的支持，造福在地跨區需求，讓越來越多人選擇大眾運輸取代自駕，進而達到淨零減碳的目標。

楊文科表示，「感謝高虹安市長出面召集4個縣市，一起推動桃竹竹苗通勤月票！」楊[文科說明，新竹縣境內一年有700萬人次搭乘大眾運輸系統，其中竹市到竹東鎮通常一個月要花1,500元，若是使用竹竹方案，只要288元，可以省下1,000多元，盼中央6月21日盡速審查通過，讓桃竹竹苗的鄉親朋友可以享受到通勤月票的福音。

「桃竹竹苗這塊拼圖一定要補上」鄧桂菊表示，在中央提出月票政策後，鍾縣長即於相關會議中指示配合新竹市、桃園市、新竹縣共同研擬，當「北北基桃」、「中彰投苗」跟「南高屏」都已推動，桃竹竹苗月票政策是一定要啟動，希望中央盡快核定，落實低碳生活為地球盡一份心力、為永續的台灣努力。

交通處長倪茂榮表示，未來桃竹竹苗生活圈通勤、通學民眾可在範圍內搭乘台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車及桃園機場捷運等，共推出4種月票方案，其中以「竹竹」最低每月只要288元，另外「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1,200元」，大幅減輕民眾乘車負擔。

交通處指出，桃竹竹苗4縣市3月即凝聚共識爭取行政院「公共運輸月票補助方案」，5月12提送申請計畫書，爭取中央5億元補助、地方負擔0.6億元；交通部訂在6月21日召開審查會議，4縣市將出席攜手爭取核定，期爭取儘早核定與上路，減輕民眾負擔。

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