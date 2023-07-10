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竹市調高公車合理營運成本　駕駛每月再加薪4000元

▲交通處於7月7日召開說明會，協助市區公車業者了解薪資補助措施。（圖／新竹市政府提供）

▲交通處於7月7日召開說明會，協助市區公車業者了解薪資補助措施。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

近年來我國公車營運環境有很大的困境，因受疫情影響，導致運量下滑，許多駕駛員紛紛轉職物流業，造成各縣市都出現公車業者駕駛人力不足的情形，嚴重影響民眾乘車權益。新竹市長高虹安表示，新竹市政府今年注意到這問題，為協助公車業者改善經營困境、提升駕駛員薪資待遇，並保障市民的搭車權益，市府責無旁貸、勇於承擔，除了今年3月調整公車合理營運成本外，今年6月起更加碼補貼公車駕駛薪資4000元，並於7月7日召開說明會，協助業者了解薪資補助措施，盼透過政府輔導與補貼，讓業者永續經營取得民眾支持，共創造良好大眾運輸環境。

新竹市政府交通處長倪茂榮表示，市長高虹安上任後積極落實「交通暢行」施政藍圖，為改善公車營運環境，於今(112)年3月將公車合理營運成本從每公里46.666元調高至52.174元，也追加預算750萬元規劃建置智慧站牌、爭取中央補助建置候車亭等，並借鏡其他縣市經驗，推動竹市首條直達園區且採全電動化的先導公車路線，於轄內建置電動公車充電樁，提供健全的電動公車營運環境，朝「2030年公車全面電動化」目標邁進。

倪茂榮說，為減輕通勤民眾交通負擔及鼓勵市民使用大眾運輸，高市長也主動邀集桃園市、新竹縣及苗栗縣推出「桃竹竹苗生活圈通勤月票」，於5月12日提送計畫書至交通部審查，並在審查會議後速提修正說明，以利交通部儘速召開第2次會議，盼儘速核定、及早上路，讓民眾享有更優質的通勤優惠。

交通處表示，今年6月高市長邀請新竹市市區公車業者、新竹客運總經理許炤平、國光客運執行董事兼任總經理戴宏聲、科技之星董事長陳志鴻、金牌客運總經理莊家卉及苗栗客運餐敘，傾聽業者對於公車經營環境的期待與困境。公車業者們表示，因受疫情影響導致運量大幅降低，加上缺工、一例一休及物價上漲等因素，造成營運成本大幅增加，不得已必須陸續減班，各縣市都有雷同情況。

高虹安知悉狀況後，為保障市民搭乘公車的權益，即責成交通處提出加薪方案，決議每月加薪公車駕駛員4000元，盼與業者共體時艱，攜手改善公共運輸環境，進而提升大眾運輸使用率、紓解竹市交通壅塞問題。

市府表示，交通處於7月7日邀請市區公車業者說明薪資補助措施，會中提到受疫情影響公共運輸下滑3成，市府與業者共體時艱，不僅提供紓困補貼、調整合理營運成本，也會建置智慧站牌、候車亭及充電樁等措施，逐步改善公車環境；同時依高市長指示加碼駕駛員薪資4,000元，預計80名司機受惠，補助期限至今(112)年12月。

交通處表示，市府作為領頭羊調整合理營運成本後，周邊鄰近縣市也陸續跟進調整，發揮拋磚引玉之功效，共促城市公共運輸環境發展，未來也將持續提供優質的大眾運輸服務，保障民眾搭車權益。

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