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挨板橋幼兒園老師告誹謗、洩露個資　王婉諭：尊重並願意再次致歉

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（24日）陪同板橋幼兒園餵藥案受害的何姓老師到台北地院，提告時代力量立委王婉諭、黨員王薇君誹謗罪及洩露個資。對此，王婉諭表示尊重，並說自己願意為在這起事件過程中，因輿論沸騰而遭到波及的人再次致上歉意。不過，王婉諭還說，對王鴻薇持續進行政治操作，她深感遺憾。

▲時代力量立委王婉諭。（資料照／記者李毓康攝）

▲時代力量立委王婉諭。（資料照／記者李毓康攝）

王鴻薇24日上午9時半偕何老師在台北地院舉行記者會，何老師針對王婉諭、王薇君、民進黨立委羅致政、民進黨2024總統參選人辦公室發言人戴瑋姍、中原大學副教授招明威提告誹謗罪；另對王婉諭、王薇君再依違反《個資法》第41條提告。

對此，王婉諭發聲明回應，整起餵藥案發展到現在，她虛心接受各方理性的建議，也願意為在這起事件過程中，因輿論沸騰而遭到波及的人再次致上歉意，提告或以司法途徑尋求協助，都是人民的權利，「我皆予以尊重」。

王婉諭說，「各方角力下造成的衝突與對立，本非所願，對於王鴻薇仍不願修正不實指控，持續進行政治操作、撕裂社會，我深感遺憾。希望大家不要去攻擊追求真相的家長，所有責難，請到我為止」。

王婉諭表示，6月5日她和家長共同召開第一場記者會以前，家長們面對的情況，是新北市府完全忽視家屬呼籲，令他們心急如焚，卻束手無策。因此她初衷就是為孩子和家長站出來，呼籲「政府」積極作為、加速調查、釐清疑義，保障孩子們的權益，讓社會大眾能夠安心。

王婉諭強調，「包含遊行的訴求，我也不是針對特定個人，而是希望教保員、家長與孩子共好，呼籲政府積極創造一個更好的幼托環境」。面對當時家長們的無助，如果再重來一次，她還是會選擇站出來。

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