冷氣砸死政大女！侯友宜赴醫院探視家屬　協助追究違法責任

記者戴上容、蔡怡萍／新北報導

政大21歲黃姓女大生昨（20）日在新北板橋新埔捷運站附近公車站，遭自17樓墜落的33公斤直立式冷氣機砸中頭部，不幸死亡，新北市長侯友宜表示這起意外相當令人難過跟遺憾，勞檢處跟新北地檢將追究業者以及施工的責任，並協助家屬做後續處理，今（21）日下午侯友宜也在八里區長林俊宏陪同下，前往亞東醫院探視家屬，快步進入相驗室並未做其他說明。

▲新北市長侯友宜前往醫院探視黃姓女大生家屬。（圖／記者戴上容攝）



黃女昨與姊姊先從八里住處搭車到板橋，準備轉車前往新店駕訓班練車；下午1時許在板橋轉車時，於等車期間遭1台從17樓墜落、重約33公斤的冷氣機砸中，造成多處撕裂傷、雙腿骨折，送醫後仍宣告不治。

事發後，新北市勞工局勞檢處派員到場調查，發現施工單位在安裝過程中，疑未保持冷氣機的牢穩，造成冷氣機飛落釀成不幸。而負責安裝冷氣的李姓師傅被依照過失致死罪移送地檢署，今稍早複訊結束後檢方諭知3萬元交保、限制住居。

▲21歲女大生等公車，卻遭17樓掉落的冷氣機砸中喪命。（圖／記者陳以昇攝）



侯友宜21日下午1時受訪回應，這是一個令人難過跟遺憾的案件發生。事發之後第一時間，他立即派人到現場了解狀況，除了勒令停工外，並由勞檢處跟新北地檢，追究業者以及施工的責任，隨即前往亞東醫院探視家屬，並協助做後續的處理。

而新北市府稍早表示，勞檢處21日將對李姓安裝師傅及廠商進行行政調查，違法事實一經確認，將依「職業安全衛生法」開罰，最重可處30萬元罰鍰。此外，本事故亦涉及過失致死刑責，勞檢處將積極配合司法機關偵辦需要，提供相關調查資料，協助追究施工單位的違法責任。