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新北餵藥案幼教師提告！批王婉諭等5人「一句道歉都不願意」

記者黃哲民、劉昌松、劉人豪／台北報導

新北市板橋幼兒園餵藥案，經新北檢調查後，包括彭姓園長、教師等共9人均不起訴處分。國民黨立委王鴻薇質疑時代力量立委王婉諭等人，曾在記者會上外洩教保員個資，今(24日)陪同幼兒園何老師，到台北地方法院對議員戴瑋姍、立委羅致政、王婉諭、兒權會創會理事長王薇君、毒物科專家招名威等5人提告。何老師指出，「我無法理解公眾人物為什麼要對我們這些無辜的幼教老師有這麼深的惡意」，當真相大白後，這些人卻連一句道歉都不願意。

▲▼ 王鴻薇 。（圖／記者劉昌松攝）

板橋幼兒園餵藥案，何姓老師到法院對王婉諭等5人提告。（圖／記者劉昌松攝）

幼兒園餵藥案在5月間爆發，有家屬質疑老師為了便於管理，以「彩虹藥水」誘拐餵食孩子含有「巴比妥類」等藥物，新北檢指揮警方展開偵辦，並對幼兒和家長進行毛髮採驗，最後在7月12日根據採檢報告以及監視畫面檔案等相關事證，認為無證據顯示幼兒遭餵藥，處分彭姓園長和教師等9人全部不起訴。

而王鴻薇質疑王婉諭在事件過程中，公開外洩教保員個資，導致他們接到幾百通電話，對老師們造成非常大的傷害。對此，王婉諭激烈反擊，強調自己絕對不會也沒有公開教師的名字與照片，因此在14日由律師郭德田配同，到台北地檢署遞狀控告王鴻薇的指控不實、子虛烏有，涉嫌加重誹謗。

▲▼ 王鴻薇 。（圖／記者劉昌松攝）

▲王鴻薇今天陪同幼兒園何老師前往台北地方法院提告。（圖／記者劉昌松攝）

王鴻薇今天陪同幼兒園何老師前往台北地方法院提告，並表示這段期間幼教人士遭受非常大的煎熬，且把她們的個資外洩，造成同事非常大的困擾，跟律師討論後決定提告，

何老師則指出，會針對議員戴瑋姍、立委羅致政、王婉諭、兒權會創會理事長王薇君、毒物科專家招名威等5人提告誹謗罪，他們在網路社群、記者會、電視新聞政論節目、甚至舉辦遊行，利用公眾人物的優勢，指控老師餵毒，使得老師們受到整個社會霸凌，也失去工作，身心受到極大的煎熬。

何老師也說，要對王婉諭、王薇君針對違反個資法第41條正式提告，因為她們還在社群媒體上聯名公佈老師們的姓氏、英文名字、教學班級，「這是明知故意公告我們的個資，我無法理解公眾人物為什麼要對我們這些無辜的幼教老師有這麼深的惡意」，還接到不少辱罵的電話，也有人到幼兒園叫囂，「甚至我個人其他工作也因此被老闆要求暫時不能上班，這兩人要負最大責任。」

何老師批評，第一線的幼教老師，不是這些人選舉的祭品，「當司法已經還給我們清白與真相，這些人卻連一句道歉都不願意，我們這些日子的傷害與煎熬，希望司法可以還給我們公平與正義，讓這些人負起應有的責任。」

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