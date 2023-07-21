快訊／冷氣砸死人！　勞檢處開罰「工人30萬、承攬商6萬」

▲板橋冷氣墜落砸死21歲政大女大生，李姓冷氣工人。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市板橋區一處大樓20日下午發生冷氣砸死人恐怖意外！政大21歲黃姓女學生等公車時被砸中頭部，經緊急送醫搶救仍不治。當時在17樓裝設冷氣的工人坦承，不熟悉窗型冷氣的安裝，疑似沒裝好才會釀禍。稍早新北市勞檢處行政調查結果出爐，分別開罰李姓師傅30萬元及承攬商6萬元。

針對板橋區冷氣機墜落砸死女性市民意外，新北市勞動檢查處21日對安裝師傅及承攬商實施行政調查，確認李姓師傅在冷氣機安裝過程未能符合安全作業規定，將依職安法處30萬元罰鍰。至於承攬商將冷氣交付李姓師傅安裝前，未履行危害告知義務一事，將處6萬元罰鍰。

勞檢處表示，吳姓房東透過網路平台購買冷氣後，由「金耀冷凍空調有限公司」負責安裝冷氣機體，但因金耀公司人手不足，故將現場安裝作業交由李姓師傅承攬。

因李姓師傅與金耀公司間屬承攬關係，依《職業安全衛生法》規定，應由李姓師傅負現場安全防護責任，金耀公司則應落實危害風險告知責任。但李姓師傅在冷氣機安裝過程未能符合安全作業規定，勞檢處將依職安法處30萬元罰鍰。至於金耀公司未實施作業前危害告知，將依職安法處6萬元罰鍰。

勞檢處已勒令現場停工，在復工計畫未完成核備前，不得再使勞工於現場作業。此外，因本次事故亦涉及過失致死刑責，勞檢處將配合司法機關偵辦需要，提供相關調查資料，協助追究施工單位的違法責任。另為避免類似狀況再次發生，後續勞檢處將於7至9月執行冷氣安裝專案檢查，督促提醒業者落實作業安全規定與源頭管理。