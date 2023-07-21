　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／冷氣砸死人！　勞檢處開罰「工人30萬、承攬商6萬」

▲▼板橋冷氣墜落砸死21歲政大女大生，李姓冷氣工人移送。（圖／記者陸運陞攝）

▲板橋冷氣墜落砸死21歲政大女大生，李姓冷氣工人。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市板橋區一處大樓20日下午發生冷氣砸死人恐怖意外！政大21歲黃姓女學生等公車時被砸中頭部，經緊急送醫搶救仍不治。當時在17樓裝設冷氣的工人坦承，不熟悉窗型冷氣的安裝，疑似沒裝好才會釀禍。稍早新北市勞檢處行政調查結果出爐，分別開罰李姓師傅30萬元及承攬商6萬元。

針對板橋區冷氣機墜落砸死女性市民意外，新北市勞動檢查處21日對安裝師傅及承攬商實施行政調查，確認李姓師傅在冷氣機安裝過程未能符合安全作業規定，將依職安法處30萬元罰鍰。至於承攬商將冷氣交付李姓師傅安裝前，未履行危害告知義務一事，將處6萬元罰鍰。

勞檢處表示，吳姓房東透過網路平台購買冷氣後，由「金耀冷凍空調有限公司」負責安裝冷氣機體，但因金耀公司人手不足，故將現場安裝作業交由李姓師傅承攬。

因李姓師傅與金耀公司間屬承攬關係，依《職業安全衛生法》規定，應由李姓師傅負現場安全防護責任，金耀公司則應落實危害風險告知責任。但李姓師傅在冷氣機安裝過程未能符合安全作業規定，勞檢處將依職安法處30萬元罰鍰。至於金耀公司未實施作業前危害告知，將依職安法處6萬元罰鍰。

勞檢處已勒令現場停工，在復工計畫未完成核備前，不得再使勞工於現場作業。此外，因本次事故亦涉及過失致死刑責，勞檢處將配合司法機關偵辦需要，提供相關調查資料，協助追究施工單位的違法責任。另為避免類似狀況再次發生，後續勞檢處將於7至9月執行冷氣安裝專案檢查，督促提醒業者落實作業安全規定與源頭管理。

ET快訊
賞花秘境變野戰熱點！滿地保險套
騎YouBike纏一條「會動的繩子」　一細看嚇壞
淫房東逼按摩「滿意退押金」　硬上嫩妹
女星不認識莊智淵「失禮行為惹議」！　坤達道歉了
13歲少女當警面前被載走性侵　中壢分局說話了
快訊／恩恩爸提告新北市府國賠　判決敗訴
快訊／下班注意！　7縣市大雨特報
獨／幫閨蜜慶生雙亡！父接19歲女兒死訊　忍淚蹲坐路旁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

九重葛盛開！彰化賞花秘境成車床族野戰熱點　驚見滿地保險套

淫房東逼按摩「滿意退押金」　硬％嫩妹還狂辯：她嬌羞才抵抗

獨／偷偷北上幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊　忍淚蹲坐路旁

快訊／恩恩爸提告新北市府「求償1元國賠」！　判決結果出爐

快訊／丁特豪砸414萬做紫布成功率2.33　怒向橘子求償2070萬結局曝

快訊／冷氣砸死人！　勞檢處開罰「工人30萬、承攬商6萬」

陸軍天兵班長偷手槍+2彈匣　丟手榴彈場被發現...下場慘了

快訊／FaceID解鎖爆互毆！男星與女友都被起訴　昔日愛侶下場曝

節能老闆掏空公司誘騙投資　夥黑道恐嚇債權人…北市議員揭騙局

打詐掃黑不放假！刑事局硬起來逮857人　新局長撂話了

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

Sandy 4月兒「太像吳宗憲」！　嫩嬰肉照曝光：洗基因失敗

小海豹從角落彈跳而來　圓大眼看鏡頭畫面萌翻

黃子佼沉寂1個月首發文！　淚謝孟耿如：用餘生彌補

九重葛盛開！彰化賞花秘境成車床族野戰熱點　驚見滿地保險套

淫房東逼按摩「滿意退押金」　硬％嫩妹還狂辯：她嬌羞才抵抗

獨／偷偷北上幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊　忍淚蹲坐路旁

快訊／恩恩爸提告新北市府「求償1元國賠」！　判決結果出爐

快訊／丁特豪砸414萬做紫布成功率2.33　怒向橘子求償2070萬結局曝

快訊／冷氣砸死人！　勞檢處開罰「工人30萬、承攬商6萬」

陸軍天兵班長偷手槍+2彈匣　丟手榴彈場被發現...下場慘了

快訊／FaceID解鎖爆互毆！男星與女友都被起訴　昔日愛侶下場曝

節能老闆掏空公司誘騙投資　夥黑道恐嚇債權人…北市議員揭騙局

打詐掃黑不放假！刑事局硬起來逮857人　新局長撂話了

翻倍獲利騙不停！嘉義民雄一日3件詐騙　警方銀行阻詐2百萬

陳零九遭2女歌手「包夾貼耳」　還喊：可以再靠近一點

五大銀行新承做購屋貸款平均利率　連3月突破2%

九重葛盛開！彰化賞花秘境成車床族野戰熱點　驚見滿地保險套

邱辰本季首度升一軍　弟弟邱郡選秀落空不失志再戰U23

12星座「找到轉化生機」！ 一周運勢曝光　金牛有粉紅約會

林立髖關節不適休兵　陳俊秀首扛先發第一棒

台中精密、豐洲工業園區公設費僅收1元　工發基金年虧損逾8000萬元恐破產

台北東區捕獲野生綜藝大咖主持人！胡瓜滿心祝福黃子佼：過去就過去

投資獲利群組遇詐騙　民雄警攜手銀行行員聯手阻匯千萬

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

窗型冷氣不熟悉！師傅求救同事「打電話問功夫」

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

13歲少女「當誘餌」抓色狼　警監控下竟被載走性侵

北投23歲女走斑馬線被車撞　噴飛摔地曝

政大女被砸死　爸爸痛心提2質疑

即／裝冷氣砸死女大生！工人低頭不發一語過失致死移送

冷氣墜落砸死政大女！檢警相驗遺體

從八里到新店學開車…政大女被冷氣砸死！家屬悲痛難接受　

快訊／鍾東錦遭提當選無效　判決結果出爐

冷氣墜樓砸死人　資深同行揭2問題

蘆洲1人墜6樓倒臥血泊　緊急搶救中

冷氣砸死21歲政大女！　空調公司「關臉書」拒答

擁衝鋒槍步槍「子彈1萬4千發」男慘了

即／桃園民宅一氧化碳中毒！3名女送醫2死1命危

更多熱門

相關新聞

女大生遭冷氣奪命　柱子貼悼念小卡感人內容曝

女大生遭冷氣奪命　柱子貼悼念小卡感人內容曝

政大一名黃姓女大生20日在板橋新埔捷運站附近等公車，突遭17樓掉落的冷氣砸中身亡。今(21)日除了有民眾在事發處放上藍色康乃馨，還有人將卡片貼在柱子上，寫著「雖然我不認識妳，但希望妳能一路好走。」

政大女冤死！網怒刷1星　叫囂老闆：工人自己扛喔

政大女冤死！網怒刷1星　叫囂老闆：工人自己扛喔

冷氣砸死政大女！侯友宜赴醫院探視家屬

冷氣砸死政大女！侯友宜赴醫院探視家屬

冷氣墜落砸死政大女！檢警相驗遺體

冷氣墜落砸死政大女！檢警相驗遺體

狂奔片！被問是否要跟家屬道歉…冷氣工人低頭落跑

狂奔片！被問是否要跟家屬道歉…冷氣工人低頭落跑

關鍵字：

板橋砸死人女大生開罰勞檢處

讀者迴響

熱門新聞

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」

快訊／莊銘淵爆陳紫渝爸爸非常生氣　「會再積極聯繫、想親自道歉」

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

窗型冷氣不熟悉！師傅求救同事「打電話問功夫」

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

快訊／3、4月「千萬發票」4張沒人領！　一張花100元加油就中獎

TOYOTA「新7人座休旅」現身

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

張棋惠訪到一半「他突闖進記者會」嚇到起身

越熱越旺！「大暑有喜」4習俗曝光

「大蛇從天降落」嚇壞洗衣阿姨

即／丁特告贏遊戲橘子判賠784萬

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

更多

最夯影音

更多
想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常
黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面