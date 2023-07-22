元智大學偏鄉服務列車　榮獲2023台灣永續行動獎

▲元智大學偏鄉服務列車榮獲2023年「台灣永續行動獎－SDG4教育品質」銅獎。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學偏鄉服務列車榮獲2023年「台灣永續行動獎－SDG4教育品質」銅獎，由課外活動組陳新霖組長出席21日世貿一館的頒獎典禮並上台領獎。此次獲獎對於長期投入社會參與及永續發展努力之元智師生，是一項重要的肯定，也是未來持續努力之重要鞭策力量。

為了確保偏鄉地區孩童可以平等獲得永續發展所需的知識與技能，包括永續發展教育、永續生活模式、公民意識以及尊重文化多樣性，元智大學在新冠疫情無法推動國際志工服務期間，啟動偏鄉服務列車，連續三年帶領社團同學遠赴宜蘭花蓮與台東偏鄉地區，邀請元智國際學生加入服務團隊，為偏鄉社區長者與孩童創造優質平等的教育機會，具體實踐聯合國永續發展目標。

▲元智大學偏鄉服務列車到花蓮教導偏鄉地區居民製作VR眼鏡。（圖／元智提供）

新冠疫情發生前，元智大學超過10年長期投入國際志工服務，服務地點遍及尼泊爾、泰國、柬埔寨、印尼等地，除了善盡國際責任外，也積極培育學生成為世界公民與活力領袖之優質人才，多年來努力耕耘與非營利組織簽屬合作備忘錄，也和國際志工組織建立良好夥伴關係。

惟2020年起全球Covid-19疫情肆虐，元智大學被迫暫停海外服務，但社團同學服務的心並未消失，在團隊積極籌辦下，將原本國際志工服務轉型為「偏鄉服務列車」，將服務據點移至臺灣偏鄉地區，並邀請多國外籍生加入服務團隊，三年來服務場域足跡擴及宜花東中小學及部落。列車服務主軸配合志工專長鎖定於資訊教育、金融知識、寰宇文化以及各項特色主題，讓服務志工持續穿梭於城鄉，志工們希望用生命影響生命。

負責此方案規劃與執行的林秀珠老師表示，2020-2022在疫情干擾下排除萬難，仍執行了三趟偏鄉實體服務及一次線上服務，帶領本國生及外籍生籌組服務團隊，深入偏鄉與部落，推動在地全球化服務。偏鄉服務列車除入選2021年華碩I-Taiwan計畫獲5萬元獎勵金外，並獲2020年教育部青年志工團隊競賽佳行獎及2022年和平設計師績優團隊及指導老師獎等殊榮。2023年再獲得第3屆台灣永續行動獎肯定，能為校爭光，服務團隊師生均感到無比欣喜。

元智大學學務長劉俞志表示，元智近年在落實大學社會責任與永續發展目標的努力上，除了自我檢視與持續精進外，更期望在後疫情時代，藉由全校學生社團作為驅動力量，帶領全校師生能為國內外偏鄉地區的永續發展，做出更多更具體之貢獻。