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元智金融素養培育營　透過桌遊提升金融素養及財商

▲元智金融素養培育營透過桌遊提升金融素養

▲透過桌遊為平台，提升大眾金融素養及財商。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學數位金融研究中心與財商研究社，舉辦「我割的韭菜」金融素養速成班，二梯次約80位高中及金融教育志工服務營隊學員參加。元智大學數位金融研究中心主任李詩政表示，從事金融學術研究逾20年，累積深厚的金融素養及經驗，透過桌遊為平台於活動主題，包括龐氏騙局的解說及培養資產配置能力，提升大眾金融素養及財商。

二日的營隊涵蓋兩個主題，第一是「龐氏騙局」。課程介紹了龐氏騙局的起源、使用的手法和經典案例，讓學員對當前事件有更深入的認識。透過以龐氏騙局為基礎所設計的桌遊，讓學員們身臨其境，體驗在詐騙運作時如何去揣測人心，同時也揭示常見詐騙手法，以提高學員的反詐騙意識和財產保護觀念。

▲元智金融素養培育營透過桌遊提升金融素養

▲致贈參與者獎狀。（圖／元智提供）

另一主題是培養資產配置能力，課程介紹影響股票、債券、外匯、原物料和房地產等五大資本市場的風險因素，包括政治、經濟、自然、心理和策略等方面。透過「金融戰略王」桌遊回顧歷史上著名的金融事件，學員根據所學知識模擬事件發生時，如何在五大市場進行資產配置。

▲元智金融素養培育營透過桌遊提升金融素養

參與活動的陳同學表示，以桌遊為主題的教學方式，配合志工們清晰講解，學習到有關總體經濟的重要知識，解決過去對金融議題的疑惑，並發現許多金融事件與日常生活息息相關，同時也學會如何辨別金融詐騙。

蔡姓隊輔表示，兩日活動收到許多學員們的正面回饋，學員們學習到總體經濟的重要知識，解答過去自己所不懂的金融議題，也發現世界上許多金融事件離生活其實非常接近，並理解如何辨別金融詐騙等。

李詩政說，透過志工們的付出和學員們的參與，為社會培養更多具備金融素養和財商意識的人才。相信這樣的努力能夠為個人和社會帶來更穩健的金融環境和更富裕的未來，期望志工服務營隊的理念能夠持續發展下去。

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