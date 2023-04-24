▲元智建置多場域特色教室，學習智慧人機互動技術

▲學生測試temi機器人的編程結果。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應數位經濟時代來臨與人工智慧科技發展，元智大學工業工程與管理學系結合統計分析、人因工程與設計、人工智慧及物聯網教學能量，建置多場域智慧人機互動教室，提供教師與學生良好學習環境，增進學生資訊科技、人工智慧及資料分析能力。

多場域智慧人機互動教室建置人，工管系林瑞豐副教授說明，智慧人機互動(Smart Human-Computer Interaction)有別於傳統人機互動僅著重使用者與電子設備之間的功能控制與資訊接收，智慧人機互動建立在傳統人機互動的基礎上，進而結合人工智慧之應用，以非接觸式設備，如攝影機、眼動儀、熱像儀與機器人等，收集使用者資訊，發展人工智慧模型，並用於偵測與辨別使用者之行為與狀態，讓日常生活中之電子產品，擁有主動了解使用者需求能力，達到新世代的人機互動體驗。

▲學生正使用手機掃描海報右邊的圖卡，透過AR技術聆聽工管系學生的影片介紹。（圖／元智提供）

林瑞豐提到，多場域智慧人機互動教室為示範智慧人機互動技術於未來可應用常見之教學與居家空間，其中居家空間包含客廳與工作室兩部份。修課學生可在三個日常場域中發揮創意，運用所學之統計分析、程式語言、AI建模、人因工程以及物聯網等相關知識與技能，開發智慧人機互動技術。學生在修習程式語言相關課程後，透過ChatGPT的協助，編輯Open-Source開源軟體，實現智慧人機互動技術的應用，例如智慧辨別來賓是否正確配帶口罩、是否有感冒症狀、演講者的表現、不良坐姿、以及學生是否趴桌上睡覺等。

工管系碩士生一年級賴瑋晨表示，多場域智慧人機互動教室設計得像居家空間一樣，除了提供修課學生舒適的學習環境外，教室內擁有多種新穎設備，如眼動儀、熱像儀與temi機器人等，及人因實驗室發展的智慧人機互動技術。在溫馨的環境中使用有趣的應用技術進行實驗，能激發學生的學習動機與潛力。

元智大學工管系系主任蔡介元教授指出，該系近年以整合行動科技與雲端運算、人因工程與設計、全球運籌管理、大數據分析等專業課程，讓畢業生具備「智慧型生產」所需之專業技能。根據最新公布的國際知名EduRANK網站排名，工管系在全台灣工業工程學系排名中表現優異，名列全台大專院校第6名，更是私立大學的冠軍，元智工管系在教學與研究表現優異，日後亦會更積極推動該學科領域發展。