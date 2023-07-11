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元智大學首屆英語話劇營　提升小朋友英語生活化與實用性

▲元智英語話劇營

▲黃郁蘭老師向學童說明劇情。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

小朋友最期待的暑假已經開始，許多家長忙於安排各種營隊，為創造多采多姿的暑期生活，元智大學特別為桃園市快樂國小舉辦「寰宇話劇英語營」，帶領小朋友遊歷童話世界，透過生動的英語台詞與肢體語言，加上戲服和道具，化身成為劇中人，學童不但發揮英語實力，也在舞台上展現自信與魅力。

寰宇計畫主持人黃郁蘭教授表示，元智USR團隊第一次與快樂國小師生合作，首創「寰宇藝境、快樂展演」英語營，由元智師長挑選勵志童話故事，快樂國小教師依學生程度編寫腳本。參與的師生來自美國、加拿大、南非、史瓦帝尼、韓國以及台灣。營隊培訓從故事解說、角色挑選、劇本練習、舞台走位、演出技巧等完整課程，並在結業式演出精采動人的「The Lazy Girl」童話故事話劇，贏得家長與師長的熱烈掌聲。

▲元智英語話劇營

▲快樂國小學童演出「The Lazy Girl」童話故事。（圖／元智提供）

快樂國小林育沖校長表示，桃園市推動雙語教育多年，英語學習不斷往下扎根。這次與元智大學創辦的第一屆英語話劇營，不但提供學生快樂展演的舞台，也藉由熟練台詞的機會，提升英語的生活化與實用性。林校長也特別感謝元智大學團隊，用心籌辦表演服飾，甚至親手製作各種道具，讓整體演出更到位。

▲元智英語話劇營

▲元智大學為桃園市快樂國小舉辦「寰宇話劇英語營」。（圖／元智提供）

就讀快樂國小四年級的鄢瑀亨分享，為了演出劇中年邁體弱的父親，背誦英語台詞時還要扶著拐杖彎著腰，勉勵勤奮的女兒。當女兒靠自己努力豐收回家時，欣慰的他病痛都好了。鄢瑀亨說，參加寰宇話劇營不但讓英文更進步，也能體會爸媽的用心良苦。

同樣是四年級的翁姿琳和許凱琳，在劇中飾演勤奮的女孩，她們紛紛表示，剛開始要記很長的台詞，覺得很困難，但在營隊老師耐心指導下，不但將台詞都背起來，還運用肢動作使演出更生動。翁姿琳說，故事中女孩心地善良，沿途幫助很多人，印證老師常說的，人助自助的道理。令許凱琳最難忘的則是團隊合作的過程，大家一起努力完成展演，最後的掌聲就像對女孩的肯定，凡是都需要付出和耕耘，才能有豐碩的收穫。

黃郁蘭表示，寰宇文化領航計畫從上一期的萌芽型，自112年提升為深耕型，持續為地方中小學推動雙語教育、國際教育和特教美術，善用高教資源優化地方教育。此外，寰宇計畫也配合桃園市教育局落實雙語政策，為夥伴學校老師規劃英語增能課程。計畫目標以培養學生流利的語言能力、多元文化素養，提高全球競爭優勢。

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